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Futbol

Atlético de San Luis vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Pumas visita a Atlético San Luis en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Pumas visita a Atlético San Luis en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:27 - 16 abril 2026
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Los potosinos mantienen la esperanza de clasificar a la Liguilla y los universitarios no pierden la esperanza del liderato

Atlético San Luis se enfrentará a Pumas en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de Liga MX. Promete ser un encuentro lleno de emociones para los aficionados, por lo que hay en juego todavía para ambos clubes.

PUMAS VS MAZATLÁN FC | MEXSPORT
PUMAS VS MAZATLÁN FC | MEXSPORT

En el caso de los universitarios, ya están clasificados a Liguilla, pero todavía pueden alcanzar el liderato. Por ello, necesitan ganar en sus siguientes compromisos y esperar que Chivas, Cruz Azul y Pachuca dejen ir unidades en este tiempo.

Por su parte, los potosinos están en el sitio 14 con 15 puntos, a cuatro del octavo lugar, por lo que matemáticamente todavía tiene posibilidades de clasificar. Sin embargo, depende de otros clubes, no le basta con ganar sus últimos partidos del Clausura 2026.

Salles-Lamonge en una de las jugadas más relevantes de Atlético San Luis | MexSport

Así llegan los dos equipos a la Jornada 15

San Luis llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, con una victoria, dos empates y dos derrotas. Después del empate a un gol ante Pachuca, sumaron los descalabros contra Cruz Azul (1-2) y León (1-2), antes de vencer 1-2 a Rayados de Monterrey y empatar 1-1 contra Toluca, con un polémico penal de último minuto anotado por Joao Pedro.

Por su parte, los universitarios atraviesan un excelente momento con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Luego de vencer a Necaxa (0-1); igualaron 2-2 contra Cruz Azul; vencieron a América; igualaron de nuevo ante Chivas (2-2) y el fin de semana pasada vencieron 3-1 a Mazatlán, en un partido en el cual pudieron meter más goles.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio en sus últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias para Pumas y dos para Atlético de San Luis. En su encuentro más reciente, disputado el 23 de octubre de 2025, los potosinos se impusieron 0-1 en CU. Anteriormente, el 3 de febrero de 2025, los felinos vencieron 2-3 a San Luis como visitantes.

  • Fecha: Viernes 17 de abril de 2026

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras

  • Transmisión: ESPN, Disney+ y Vix

Pumas celebrando gol ante Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026 | Gina

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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