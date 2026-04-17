FMF rinde homenaje a Decio de María y reconoce su gestión al frente del organismo

La Federación Mexicana de Futbol llevó a cabo un homenaje a Decio de María, quien presidió el organismo entre 2015 y 2018, en un acto realizado en Toluca, Estado de México. La ceremonia formó parte de una sesión solemne del Comité Ejecutivo, donde se reconoció su trayectoria y aportaciones al desarrollo del futbol mexicano.

Decio de María, ex presidente de la FMF | MEXSPORT

El evento fue encabezado por el Comisionado Presidente de la FMF, Mikel Arriola, quien destacó distintos aspectos de la gestión del exdirectivo. Durante su intervención, señaló que su etapa estuvo marcada por la consolidación institucional y la continuidad de procesos deportivos dentro de la Federación.

Arriola explicó que durante ese periodo se fortalecieron estructuras internas y se dio seguimiento a proyectos relevantes para el crecimiento del futbol nacional. También mencionó que la Selección Nacional de México mantuvo regularidad en competencias internacionales bajo esa administración.

Decio de María en evento | MEXSPORT

¿Qué reconoció la FMF en la gestión de Decio de María?

En el acto, se subrayó que su experiencia dentro del entorno futbolístico permitió impulsar iniciativas orientadas al desarrollo integral del deporte en el país. De acuerdo con lo expuesto, se dio continuidad a distintos proyectos que contribuyeron al posicionamiento de México en el ámbito internacional.

Como parte del homenaje, se realizó la develación del retrato oficial de Decio de María como expresidente de la FMF. Además, se le entregó una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional con momentos representativos de su gestión.

Decio de María previo a las remodelaciones del Estadio Azteca | MEXSPORT

Recuerda su papel rumbo al Mundial de 2026

Durante su participación, Decio de María recordó su paso por la Federación y destacó el trabajo colectivo dentro del organismo. En su mensaje, mencionó que la institución se ha construido con el esfuerzo de diversas generaciones que han formado parte de su historia.

El exdirectivo también hizo referencia al proceso para obtener la sede del Mundial de 2026, señalando que implicó múltiples gestiones a nivel internacional. Explicó que la candidatura conjunta fue presentada ante la FIFA como una opción que integraba a tres países.

Al evento asistieron integrantes del Comité Ejecutivo de la FMF, así como directivos, excolaboradores, familiares y allegados. Con este acto, la Federación reiteró su reconocimiento a quienes han formado parte de su desarrollo institucional a lo largo del tiempo.