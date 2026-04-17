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Futbol

"Toca ya pasar página": Brian Rodríguez manda mensaje tras eliminación de América en Concachampions

Brian Rodríguez en lamento con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Brian Rodríguez en lamento con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:28 - 16 abril 2026
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Las Águilas ahora tendrán que enfocarse en el torneo de Liga MX y buscar una corona más con Jardine

Por tercera temporada consecutiva, André Jardine fracasó a nivel internacional con America. El brasileño nuevamente se quedó a mitad del camino en la Liga de Campeones Concacaf, tras quedar eliminado contra Nashville SC.

Con ello, sumaron seis partidos seguidos sin ganar en todas las competencias, misma que tratarán de terminar este fin de semana. En la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, las Águilas recibirán a Toluca, con la urgencia de sumar de a tres para no complicar su clasificación a Liguilla.

Previo a dicho compromiso, Brian Rodríguez mandó un mensaje a la afición azulcrema y dio la cara por lo ocurrido en el partido del pasado martes en el Estadio Ciudad de los Deportes. Además, prometió que mientras siga en América dará todo por buscar un título más.

Brian Rodríguez con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Brian Rodríguez con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

¿Qué dijo Brian Rodríguez sobre la eliminación de América?

Por medio de una publicación en redes sociales, el uruguayo señaló que seguirán intentando darle a la afición una alegría internacional. "Escribo estas palabras aún estando muy triste por la eliminación de ayer".

"Quedamos en el debe con todos los Americanistas que estuvieron y están siempre con nosotros. Pero como todo en la vida, volveremos a intentarlo hasta ubicar al club más grande de México donde se merece estar siempre", escribió el charrúa.

Brian Rodríguez con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Brian Rodríguez con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

"Mientras continúe en esta institución pelearé con todas mis fuerzas para lograr ese sueño de todos.No conozco otro camino que no sea el del trabajo duro y en equipo. Toca ya pasar página y enfocarnos en la liga y darlo todo el sábado", finalizó.

¿Qué viene para América?

Con la mira ahora puesta en el torneo mexicano, las Águilas deberán buscar amarrar su boleto a Fase Final. La buena noticia es que tienen su destino en sus manos, pues por ahora están en el séptimo lugar de la tabla; la mala es que cualquier paso en falso puede dejarlas fuera de Cuartos de Final y con ello sentenciar una terrible temporada.

Jugadores de América y de Nashville en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Jugadores de América y de Nashville en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

En la Jornada 15, América recibirá a Toluca, que en Liga MX tiene cuatro juegos sin triunfo y que este miércoles tratará de sellar su pase a Semifinales de Concachampions contra Galaxy. Después de eso, los azulcremas visitarán a León y recibirán a Atlas, dos equipos que también están peleando por un lugar en Liguilla.

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