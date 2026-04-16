Raúl 'Potro Gutiérrez sobre Vinicius Lima: “No lo ves ni atacando, ni defendiendo bien”

Raúl 'Potro' Gutiérrez habló en Los del Ame de RÉCORD sobre diversas cuestiones alrededor del América y el momento que atraviesa el equipo de Coapa. Ante una pregunta de César Cuervo sobre Vinicius Lima, el exentrenador no dudó en ser directo:

No lo ves ni atacando, ni defendiendo bien

La falta de jugadores que marquen la diferencia

Durante el programa, Gutiérrez también hizo una comparación con el histórico América de 1994, retomando una frase de Johan Cruyff: "Para tener un equipo de alta competencia, tiene que contar con un 30% de jugadores nacionales y extranjeros muy buenos y otro 33% de cantera".

Potro Gutiérrez en el juego vs Rayados | IMAGO7

El “Potro” destacó que ese equipo cumplía con esas características, al contar con figuras de cantera como Cuauhtémoc Blanco, jugadores nacionales como Luis Roberto Alves Zague, además de elementos internacionales como Kalusha Bwalya.

Asimismo, señaló que el contexto actual ha cambiado, especialmente por el formato de torneos cortos, lo que limita las oportunidades para desarrollar jóvenes.

Finalmente, Gutiérrez fue contundente al asegurar que el América actual carece de ese equilibrio, ya que no encuentra ni jugadores diferenciales ni una base sólida de cantera, factores que en su momento marcaron la identidad y el éxito del club.