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Futbol

Raúl 'Potro Gutiérrez sobre Vinicius Lima: “No lo ves ni atacando, ni defendiendo bien”

Potro Gutiérrez pone el pecho a las balas en Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:02 - 16 abril 2026
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En el programa Los del Ame, el técnico Campeón del Mundo Sub 17 en 2011 dio su opinión sobre el jugador del América

Raúl 'Potro' Gutiérrez habló en Los del Ame de RÉCORD sobre diversas cuestiones alrededor del América y el momento que atraviesa el equipo de Coapa. Ante una pregunta de César Cuervo sobre Vinicius Lima, el exentrenador no dudó en ser directo:

No lo ves ni atacando, ni defendiendo bien

La falta de jugadores que marquen la diferencia

Durante el programa, Gutiérrez también hizo una comparación con el histórico América de 1994, retomando una frase de Johan Cruyff: "Para tener un equipo de alta competencia, tiene que contar con un 30% de jugadores nacionales y extranjeros muy buenos y otro 33% de cantera".

Potro Gutiérrez en el juego vs Rayados | IMAGO7

El “Potro” destacó que ese equipo cumplía con esas características, al contar con figuras de cantera como Cuauhtémoc Blanco, jugadores nacionales como Luis Roberto Alves Zague, además de elementos internacionales como Kalusha Bwalya.

Asimismo, señaló que el contexto actual ha cambiado, especialmente por el formato de torneos cortos, lo que limita las oportunidades para desarrollar jóvenes.

Finalmente, Gutiérrez fue contundente al asegurar que el América actual carece de ese equilibrio, ya que no encuentra ni jugadores diferenciales ni una base sólida de cantera, factores que en su momento marcaron la identidad y el éxito del club.

El Potro Gutiérrez en conferencia de prensa | MEXSPORT
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