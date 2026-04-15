“Pensé en retirarme”: Henry Martín revela el calvario que vive con América por sus lesiones

Henry Martín, delantero de América, acumula casi dos meses sin jugar. Incluso, cuando el capitán de las Águilas ha estado cerca de volver a la actividad, ha sufrido recaídas en sus lesiones, las cuales le impiden jugar. Ante esto, el capitán del conjunto de Coapa señaló qué es lo que realmente pasa con su estado físico. Incluso, debido a un problema muscular, la ‘Bomba’ aceptó que llegó a pensar en el retiro, pues no entiende bien lo que pasa con ciertas molestias que ha tenido.

Henry Martín revela el origen de sus constantes recaídas

Desde hace dos meses, Henry no suma ni un minuto de acción ni en Liga MX ni en la CONCACAF Champions Cup. Durante este lapso, el delantero mexicano ha tenido semanas en las que entrena al parejo del equipo y ha estado cerca de volver. Sin embargo, ha tenido días con molestias, las cuales lo separan del resto del plantel y le impiden ser tomado en cuenta en las convocatorias de André Jardine.

Ante esto, Henry dijo que se siente muy frustrado. Asimismo, dio una explicación breve sobre qué es lo que ha pasado con sus lesiones. En sus palabras, Henry explicó que una lesión en el Tendón de Aquiles le derivó una molestia muscular, tal como lo adelantó RÉCORD. Sin embargo, estas molestias en los músculos han sido las más graves hasta el momento, pues son las que le han negado el regreso a jugar futbol.

Henry Martín, jugador del América, en el último partido en el Estadio Azteca en 2024 | IMAGO7

Frustrado totalmente, enojado conmigo por no poder estar, de llevar mucho tiempo fuera sin poder ayudar al equipo y sobre todo cuando más lo necesita

Tuve un desprendimiento de un tendón que va de la rodilla, una ruptura total del tendón; decidimos no operar; era la mejor rehabilitación seguir fortaleciendo y estar lo más pronto posible

Por lo que entiendo que dicen los médicos, tengo un músculo menos en la pierna, en el isquiotibial izquierdo. Mi pierna trabaja con dos músculos de los tres que deberíamos tener. Por eso las recaídas; mi cuerpo está tratando de solventar algo a lo que no está acostumbrado

Henry Martín durante el partido de América contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

La frustración lo llevó a pensar en el retiro

Incluso, Henry reveló que la frustración y la desesperación tras recaer lo hicieron pensar que tendría que retirarse. Sin embargo, tras haber ido a Philadelphia por más opiniones, le hicieron ver que es cuestión de paciencia. Aun así, se dijo ansioso por regresar, pues aclaró que ya no tiene más dolores, pero en los análisis médicos aún se señala que físicamente no está al 100%.

Lo que pasa es que cuando regreso, jugadas tontas o sin sentido me han lesionado por lo mismo: la fatiga, recaídas. Ahora, en esta última, estamos teniendo las precauciones máximas, hasta en algodones de repente, y estoy frustrado por eso

Ya no tengo dolor, ya no siento nada, pero en los estudios sale que el músculo todavía no está soportando las cargas. Intentamos en algún momento tener la fuerza en una y otra

Es cuestión de tiempo, de paciencia; aquí es lo que menos tengo yo y la afición. Fuimos a Philadelphia a ver a un doctor y yo iba con el miedo de que me dijera que ya no podía jugar futbol como antes. Todo lo contrario, me dijo que hay que tener paciencia

Me frustro, me enojo y soy el primero al que le duele no poder estar para ayudar al equipo”, sentenció.

Henry Martín | MEXSPORT

¿Desde cuándo no juega Henry Martín con América?

Debido a distintas lesiones, Henry no juega desde el 20 de febrero. En este lapso, Martín se ha perdido siete juegos del Clausura 2026, así como las eliminatorias de la CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia Union y Nashville. Y aunque su regreso ha estado cerca, el delantero ha recaído en distintas ocasiones de sus lesiones.

Cabe resaltar que el regreso de Henry a las canchas estaba previsto para el juego ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 13 del torneo actual después de la Fecha FIFA de abril. Sin embargo, previo a cada uno de los últimos encuentros ha tenido recaídas, las cuales le impiden regresar al terreno de juego.

Los números de Henry Martín en la temporada 2025-26

Lo innegable es que Henry Martín, tanto física como estadísticamente, vive uno de sus peores momentos en su carrera. En la campaña 2025-26, de 39 partidos que ha jugado América entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup, el delantero apenas ha disputado 10 partidos en total.

En estos 10 encuentros, la ‘Bomba’ no ha metido ni un solo gol, solo registra una asistencia y apenas suma 410 minutos de acción. Incluso, su última anotación con las Águilas fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta ante Cruz Azul del Clausura 2025. Por lo tanto, el capitán azulcrema suma más de 330 días sin gol.