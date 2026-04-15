Afición de América abucheó a jugadores en el Azteca tras derrota contra Nashville

¿Crisis en América? Con seis partidos sin victoria entre el Clausura 2026 de la Liga MX y la Copa de Campeones de Concacaf, las Águilas atraviesan un momento complicado que no habían enfrentado en las últimas campañas. Esta situación se ha visto reflejada en las tribunas, donde la afición no solo tuvo una mala respuesta en el Estadio Azteca, sino que los pocos que han asistido también han externado su molestia.

Este martes, en el partido de vuelta de la eliminatoria de Cuartos de Final contra Nashville, el partido se detuvo varias ocasiones por la presencia del grito homofóbico cuando las Águilas ya estaban abajo en el marcador. Y antes de que terminara el encuentro, muchos asistentes abandonaron el inmueble, sin esperanza de una remontada.

El protocolo por el grito homofóbico se activó en el partido de América contra Nashville | MEXSPORT

En este mismo sentido, tras el silbatazo final, las tribunas del coloso de Santa Úrsula se llenaron de abucheos y silbidos contra los jugadores y el cuerpo técnico azulcrema. Ya desde el medio tiempo, cuando el marcador seguía sin goles, algunos aficionados externaron su molestia de esta forma, pero fue al concluir el partido que la protesta fue todavía más sonora.

Los fracasos internacionales de América con Jardine

André Jardine y el América empezaron su serie de fracasos en la League Cup 2023, cuando los eliminó precisamente Nashville en Octavos de Final, 6-5 en penales luego del empate 2-2 en tiempo reglamentario. Posteriormente, en la misma liga quedaron fuera en 2024 contra Colorado Rapids en Cuartos de Final y el año pasado en Fase de Grupos.

Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT

Mientras que en Concachampions, en 2024 perdieron en Semifinales y en 2025 en Cuartos de Final, tras lo cual vino la derrota contra LAFC en el Play-in para el Mundial de Clubes. Ahora, por tercer año consecutivo con Jardine en el banquillo, a los de Coapa no les quedará más que enfocarse en la Liga MX, en la cual todavía no tienen asegurado su pase a la Liguilla.

¿Qué viene para América?

Con la mira ahora puesta en el torneo mexicano, las Águilas deberán buscar amarrar su boleto a Fase Final. La buena noticia es que tienen su destino en sus manos, pues por ahora están en el séptimo lugar de la tabla; la mala es que cualquier paso en falso puede dejarlas fuera de Cuartos de Final y con ello sentenciar una terrible temporada.

Israel Reyes en lamento tras la derrota de América contra Nashville | MEXSPORT