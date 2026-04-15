Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Afición de América abucheó a jugadores en el Azteca tras derrota contra Nashville

Jugadores de América y de Nashville en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Jugadores de América y de Nashville en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:58 - 15 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas llegaron a seis partidos consecutivos sin victoria y una vez más fracasaron a nivel internacional

¿Crisis en América? Con seis partidos sin victoria entre el Clausura 2026 de la Liga MX y la Copa de Campeones de Concacaf, las Águilas atraviesan un momento complicado que no habían enfrentado en las últimas campañas. Esta situación se ha visto reflejada en las tribunas, donde la afición no solo tuvo una mala respuesta en el Estadio Azteca, sino que los pocos que han asistido también han externado su molestia.

Este martes, en el partido de vuelta de la eliminatoria de Cuartos de Final contra Nashville, el partido se detuvo varias ocasiones por la presencia del grito homofóbico cuando las Águilas ya estaban abajo en el marcador. Y antes de que terminara el encuentro, muchos asistentes abandonaron el inmueble, sin esperanza de una remontada.

El protocolo por el grito homofóbico se activó en el partido de América contra Nashville | MEXSPORT
El protocolo por el grito homofóbico se activó en el partido de América contra Nashville | MEXSPORT

En este mismo sentido, tras el silbatazo final, las tribunas del coloso de Santa Úrsula se llenaron de abucheos y silbidos contra los jugadores y el cuerpo técnico azulcrema. Ya desde el medio tiempo, cuando el marcador seguía sin goles, algunos aficionados externaron su molestia de esta forma, pero fue al concluir el partido que la protesta fue todavía más sonora.

Los fracasos internacionales de América con Jardine

André Jardine y el América empezaron su serie de fracasos en la League Cup 2023, cuando los eliminó precisamente Nashville en Octavos de Final, 6-5 en penales luego del empate 2-2 en tiempo reglamentario. Posteriormente, en la misma liga quedaron fuera en 2024 contra Colorado Rapids en Cuartos de Final y el año pasado en Fase de Grupos.

Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT
Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT

Mientras que en Concachampions, en 2024 perdieron en Semifinales y en 2025 en Cuartos de Final, tras lo cual vino la derrota contra LAFC en el Play-in para el Mundial de Clubes. Ahora, por tercer año consecutivo con Jardine en el banquillo, a los de Coapa no les quedará más que enfocarse en la Liga MX, en la cual todavía no tienen asegurado su pase a la Liguilla.

¿Qué viene para América?

Con la mira ahora puesta en el torneo mexicano, las Águilas deberán buscar amarrar su boleto a Fase Final. La buena noticia es que tienen su destino en sus manos, pues por ahora están en el séptimo lugar de la tabla; la mala es que cualquier paso en falso puede dejarlas fuera de Cuartos de Final y con ello sentenciar una terrible temporada.

Israel Reyes en lamento tras la derrota de América contra Nashville | MEXSPORT
Israel Reyes en lamento tras la derrota de América contra Nashville | MEXSPORT

En la Jornada 15, América recibirá a Toluca, que en Liga MX tiene cuatro juegos sin triunfo y que este miércoles tratará de sellar su pase a Semifinales de Concachampions contra Galaxy. Después de eso, los azulcremas visitarán a León y recibirán a Atlas, dos equipos que también están peleando por un lugar en Liguilla.

Lo Último
09:57 "Volveremos a estar donde debemos": Lamine Yamal manda mensaje tras eliminación de Barcelona en Champions League
09:48 TIME incluye a Sheinbaum en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo
09:24 ¿Kevin Mier llevó ‘mala suerte’ a Cruz Azul? La Máquina solo ha ganado un partido desde su regreso
09:06 “Pensé en retirarme”: Henry Martín revela el calvario que vive con América por sus lesiones
09:06 "Estoy enojado y frustrado conmigo": Henry Martin manifestó su malestar tras eliminación de América en Concacaf
08:55 ¡Se confirma lo peor! Boca Juniors da parte médico sobre lesión de Agustín Marchesín
08:37 ¡No los dejaron dormir! Fans de Bayern lanzaron fuegos artificiales a las afuera del hotel del Real Madrid
08:23 Katy Perry es investigada en Australia por presunta agresión sexual; ella se defiende
08:10 Laporta estalla contra arbitraje en partido vs Atlético y confirma nueva queja ante UEFA: “Fue una vergüenza”
07:58 Afición de América abucheó a jugadores en el Azteca tras derrota contra Nashville