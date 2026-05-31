¿Una revolución en los Gunners? Mikel Arteta lanza advertencia tras Final de Champions: 'Volveremos mejor'

MIkel Arteta se va con el dolor después de estar a nada de alzar la Champions League con su querido Arsenal; sin embargo, la precisión desde los once pasos no estuvo de su lado y el París Saint-Germain alzó su segunda ‘Orejona’ de manera consecutiva.

Tras el encuentro el entrenador lanzó contundentes mensajes: “Hay que ser mejor. Mejorar y buscar otra manera de conseguir los resultados. Hace falta llegar en una competición con toda la plantilla disponible. Con más jugadores. Tenemos que mejorar en eso. Ahora sí que tengo un banquillo importante pero no todos llegaron en las mejores ocasiones por razones diferentes.”

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal | AP

¿Convertir el dolor en un combustible?

Arteta no se achica ante la Final perdida y dejó entrever que los hará más fuertes: “Hay que digerir, tragarse este dolor y usarlo como un combustible para alimentar nuestro sueño. Ahora tenemos más altas expectativas.

“Deseo felicitar al París, es el mejor equipo en el mundo con las acciones individuales. De hecho, no era nuestro plan defender tan atrás pero el París te obliga a ello”, destacó el flamante campeón de la Premier League.

“Tienes que dominar las emociones, sientes dolor y lo tienes que sentir, el deporte es esto. Esto no quita el orgullo que siento por mis jugadores, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Hay que felicitar al PSG, tiene recursos para absolutamente todo”, mencionó.

Mikel Arteta y Eze tras caer en Champions | AP

¿Qué dijo sobre el penal de Gabriel?

Arteta también apuntó sobre el penal fallado de Gabriel Magalhães y que derivó en la coronación del PSG en Budapest y lamentó que no se tuviera la precisión: “Él quería tirar el quinto. Habíamos entrenado este momento.”

“Habitualmente tiran Bukayo Saka, Martin, Havertz... pero sabemos que después de una prórroga... los penalti se iban a hacer con otros jugadores con cualidades diferentes. Desgraciadamente no tuvimos la misma precisión que el PSG.”, resaltó.

Mikel Arteta en la Final de Champions League l AP