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Futbol

Más de 50 aficionados americanistas fueron detenidos en su camino al Estadio Azteca

Aficionados americanistas fueron detenidos | MEXSPORT
Aficionados americanistas fueron detenidos | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:02 - 14 abril 2026
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La Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvo a un grupo de aficionados por saquear una tienda

América se juega su continuidad en la Liga de Campeones de la Concacaf en un duelo que promete máxima tensión. A solo 90 minutos de definir su destino, el conjunto azulcrema recibirá a Nashville con la obligación de responder ante su afición y mantenerse en la pelea por el título regional.

Con todo en juego, el duelo de este martes en el Estadio Azteca define quién avanza a las Semifinales del torneo. El equipo mexicano llega a este compromiso con la presión de hacer valer su localía en un escenario históricamente determinante en competencias internacionales.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT
NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

Incidentes previos al partido en Iztacalco

Para este duelo, las Águilas esperaban que tanto la altura de la Ciudad de México como su afición fueran clave para sobreponerse al conjunto estadounidense, sin embargo, los seguidores azulcremas demostraron su peor cara previo al partido.

De acuerdo con información de C4 Jiménez 53 aficionados de equipo azulcrema fueron detenidos rumbo al estadio azteca donde buscaban apoyar a su equipo, sin embargo, su camino estuvo marcado por incidentes muy lejos de ser el fanático ideal.

De acuerdo con los reportes, los individuos fueron interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la alcaldía Iztacalco, luego de que se registraran diversos comportamientos irregulares durante su trayecto hacia el inmueble.

Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7
Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7

Según la información difundida, el grupo saqueó una tienda, traían petardos, bombas de humo, alcohol. Fue entonces que agentes de Seguridad Ciudadana los bajaron de sus camiones y los detuvieron.

El operativo permitió evitar que los involucrados llegaran al estadio en condiciones que pudieran representar un riesgo para otros asistentes. Hasta el momento, no se han detallado las sanciones o procesos legales que enfrentarán los detenidos.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT
NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

Mientras tanto, el encuentro entre América y Nashville se mantiene como uno de los más relevantes de la jornada, ya que definirá a uno de los semifinalistas del torneo regional en un contexto marcado tanto por la expectativa deportiva como por los hechos registrados en las horas previas al partido.

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