¿Presenta su renuncia? André Jardine aclara su futuro con América

No piensa en irse. Luego del fracaso en la Copa de Campeones de la CONCACAF, André Jardine dejó en claro que no piensa en renunciar ni en dejar de ser director técnico de América. Asimismo, señaló que la única forma en que pensará abandonar a las Águilas es cuando la directiva no confíe en él o el equipo ya no lo respalde. De igual manera, el entrenador brasileño habló contundentemente sobre lo que pasa en la escuadra azulcrema.

En la Concachampions, las Águilas acaban de ser eliminadas en Cuartos de Final ante Nashville. Este fracaso internacional, además de ser eliminadas séptimo en la era de André Jardine, escala aún más, pues era el objetivo principal de la institución y petición de Emilio Azcárraga. Aunado a esto, en Liga MX su presencia en la Liguilla está tambaleándose.

André Jardine, hablando en conferencia de prensa tras partido de América | MEXSPORT

Ante esto, André Jardine fue cuestionado sobre su permanencia en el banquillo de América. El entrenador sudamericano admitió que no piensa en renunciar. Incluso, dio a conocer las dos razones por las que ya no seguiría como director técnico del América. Sin embargo, sí dejó en claro que los próximos días serán importantes para definir el futuro de este proyecto luego de un nuevo fracaso.

“Imagino dos cosas de cerrar un ciclo. Una es cuando la dirección ya no cree en nuestro trabajo, Baños o el patrón; tienen todo el derecho. Esta silla es pesadísima, pertenece a ellos, deben tener un entrenador en que confíen, con toda confianza de que está a la altura. La segunda sería si el grupo no se conecta más conmigo; mo es exactamente así, mi relación con la dirección o el grupo, son dinámicas. Mañana es un día importante, debemos de hacer el análisis. Si siento el respaldo de ambas partes, es posible seguir, cuando no lo sienta, no seguiré”, comentó.

André Jardine, entrenador del América, en el TSM Corona, previo al partido ante Santos Laguna del Clausura 2026 | MEXSPORT

Sobre quién tiene la responsabilidad, André Jardine no dejó pasar la oportunidad para mencionar que la directiva y el cuerpo técnico son los mayores culpables. Además de mencionar que este miércoles en Coapa habrá una plática importante sobre la actualidad del club, también comentó que todo el equipo está “destrozado” por lo ocurrido.

“Cuanto más alto el puesto dentro de una empresa, más responsabilidad tiene. Es un día que todas las personas del América tienen responsabilidad, yo soy una de ellas, de estar a la altura de los objetivos, pesa. Vienen días difíciles para mí”.

“Los líderes del grupo, la responsabilidad en el vestidor, también por el funcionamiento, estaban destrozados, dolidos y deben estar haciendo sus reflexiones. Mañana los escucharé, vienen días duros, no tendremos tanto tiempo, ya viene un partido importante”, sentenció.