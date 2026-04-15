¡Otro fracaso internacional! América eliminado de la Concacaf Champions Cup

Fracaso internacional. América volvió a quedar fuera de la CONCACAF Champions Cup. Tras perder 0-1 ante Nashville en el duelo de Vuelta en el Estadio Banorte, las Águilas fueron eliminadas en Cuartos de Final de la Concachampions, para así concretar un nuevo fracaso del equipo de André Jardine en una justa internacional.

Y es que desde que llegó Jardine al banquillo de Coapa, las Águilas no han podido coronarse o llegar a la Final del certamen regional. En la primera edición que dirigió fue eliminado por Pachuca en Semifinales, mientras que en 2025 se quedó en Cuartos de Final ante Cruz Azul; en esta edición volvió a quedarse en la misma instancia, ahora contra Nashville.

Brian Rodríguez | IMAGO7

AMÉRICA SE VA ELIMINADO Y SIN GOLES

Al minuto 20, la primera aproximación al arco rival fue de las Águilas. Tras una jugada con Israel Reyes en la banda derecha, Alejandro Zendejas condujo a campo abierto casi desde media cancha. Ya al entrar al área, el extremo recortó y soltó un disparo potente, el cual se estrelló en el poste. Un minuto después, un error del arquero de Nashville terminó en otro remate de Erick Sánchez, pero fue atajado.

Posteriormente, Brian Rodríguez tomó la batuta en ataque y comandó varias acciones de peligro. La primera fue al 31’ en una jugada personal al en la cual asistió a Raphael Veiga, pero el brasileño no definió de manera correcta. Al 37’, el extremo uruguayo recortó hacia el centro y desde fuera del área remató, pero nuevamente el arquero rival atajó y mandó la esférica al tiro de esquina.

Tras esto, el partido se fue al medio tiempo sin goles y con abucheos por parte de la afición que asistió al Estadio Banorte. Para la segunda parte, los mismos jugadores que iniciaron el juego salieron al terreno de juego para los últimos 45’. Y apenas al iniciar el tiempo complementario, un ‘balde de agua fría’ cayó en el Coloso de Santa Ursula.

Nashville festeja victoria ante América | IMAGO7

EL GOL DE VISITANTE

Al minuto 50, entre dos jugadores, de espaldas al área rival y casi en la línea de banda, Cristian Espinoza puso un pase preciso para Hany Mukhtar. El delantero alemán, tras recibir solo en el área, soltó un ‘riflazo’ imposible de atajar para Rodolfo Cota y así poner el 0-1 en la pizarra. Con este tanto, Nashville obligaba a las Águilas a anotar dos goles y darle la vuelta al juego para avanzar a la próxima ronda.

Posterior al tanto en contra, André Jardine realizó tres modificaciones en busca de remontar el marcador global. Sin embargo, aunque tuvo algunas aproximaciones, entre que el árbitro central detuvo el juego en dos ocasiones por el ‘grito prohibido’, aunado a la falta de contundencia, su equipo no tuvo la capacidad de hacer un gol, por lo que nuevamente quedaron fuera de Concachampions