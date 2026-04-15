Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Otro fracaso internacional! América eliminado de la Concacaf Champions Cup

América eliminado de la Concachampions | IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 23:37 - 14 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas de André Jardine vuelve a irse con las manos vacías en la Concachampions

Fracaso internacional. América volvió a quedar fuera de la CONCACAF Champions Cup. Tras perder 0-1 ante Nashville en el duelo de Vuelta en el Estadio Banorte, las Águilas fueron eliminadas en Cuartos de Final de la Concachampions, para así concretar un nuevo fracaso del equipo de André Jardine en una justa internacional.

Y es que desde que llegó Jardine al banquillo de Coapa, las Águilas no han podido coronarse o llegar a la Final del certamen regional. En la primera edición que dirigió fue eliminado por Pachuca en Semifinales, mientras que en 2025 se quedó en Cuartos de Final ante Cruz Azul; en esta edición volvió a quedarse en la misma instancia, ahora contra Nashville.

Brian Rodríguez | IMAGO7

AMÉRICA SE VA ELIMINADO Y SIN GOLES

Al minuto 20, la primera aproximación al arco rival fue de las Águilas. Tras una jugada con Israel Reyes en la banda derecha, Alejandro Zendejas condujo a campo abierto casi desde media cancha. Ya al entrar al área, el extremo recortó y soltó un disparo potente, el cual se estrelló en el poste. Un minuto después, un error del arquero de Nashville terminó en otro remate de Erick Sánchez, pero fue atajado.

Posteriormente, Brian Rodríguez tomó la batuta en ataque y comandó varias acciones de peligro. La primera fue al 31’ en una jugada personal al en la cual asistió a Raphael Veiga, pero el brasileño no definió de manera correcta. Al 37’, el extremo uruguayo recortó hacia el centro y desde fuera del área remató, pero nuevamente el arquero rival atajó y mandó la esférica al tiro de esquina.

Tras esto, el partido se fue al medio tiempo sin goles y con abucheos por parte de la afición que asistió al Estadio Banorte. Para la segunda parte, los mismos jugadores que iniciaron el juego salieron al terreno de juego para los últimos 45’. Y apenas al iniciar el tiempo complementario, un ‘balde de agua fría’ cayó en el Coloso de Santa Ursula.

Nashville festeja victoria ante América | IMAGO7

EL GOL DE VISITANTE

Al minuto 50, entre dos jugadores, de espaldas al área rival y casi en la línea de banda, Cristian Espinoza puso un pase preciso para Hany Mukhtar. El delantero alemán, tras recibir solo en el área, soltó un ‘riflazo’ imposible de atajar para Rodolfo Cota y así poner el 0-1 en la pizarra. Con este tanto, Nashville obligaba a las Águilas a anotar dos goles y darle la vuelta al juego para avanzar a la próxima ronda.

Posterior al tanto en contra, André Jardine realizó tres modificaciones en busca de remontar el marcador global. Sin embargo, aunque tuvo algunas aproximaciones, entre que el árbitro central detuvo el juego en dos ocasiones por el ‘grito prohibido’, aunado a la falta de contundencia, su equipo no tuvo la capacidad de hacer un gol, por lo que nuevamente quedaron fuera de Concachampions

América eliminado de la Concachampions | IMAGO7
Lo Último
01:09 ¿Presenta su renuncia? André Jardine aclara su futuro con América
00:33 Alejandro Zendejas descarta mal momento del equipo pese a la eliminación en Conca
00:15 Pedro de Uriarte resiste el desierto y se mantiene segundo en el Morocco Desert Challenge
00:00 A 57 días: Casa Cuna 'Oasis del Niño', en Querétaro, que visitó la Selección Alemana Federal en 1986 y prometió ayudar con donaciones económicas cada año
00:00 Portada RÉCORD 15 de abril de 2026
23:52 América vs Nashville: Grito homofóbico detiene el partido en el Estadio Banorte
23:37 ¡Otro fracaso internacional! América eliminado de la Concacaf Champions Cup
23:32 Larcamón no se esconde y fija el objetivo en Cruz Azul: "Vamos por la Liga"
22:53 Retraso en concierto de Soda Stereo desata rechiflas del público en CDMX
22:32 Bayern Munich vs Real Madrid: ¿Dónde y a qué hora ver los Cuartos de Final de la Champions League?