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Futbol

Concacaf, el némesis de Jardine: América busca romper racha de seis fracasos internacionales

Estos son los fracasos del América con Jardine en el plano internacional | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 09:15 - 14 abril 2026
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André Jardine se llevó los reflectores después de la adjudicación de un tricampeonato histórico con las Águilas del América en la Liga MX, con una marca perfecta en sus primeros tres torneos desde aquel Apertura 2023 en el que fue anunciado como nuevo DT Azulcrema.

Sin embargo, ahora los elogios han desaparecido y han puesto en el reflector la serie de fracaso que ha tenido en competencias internacionales que ha provocado quedarse en el camino de importantes torneos, especialmente en Concacaf.

André Jardine habló tras eliminar a Philadelphia Union en Concachampions | MEXSPORT
André Jardine habló tras eliminar a Philadelphia Union en Concachampions | MEXSPORT

Los fracasos del América con Nashville como el comienzo de todo

André Jardine y el América empezaron su serie de fracasos en la League Cup 2023 donde fue eliminado justamente por el Nashville, rival dentro de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf; aquel 8 de agosto de 2023, el encuentro llegaba con gran relevancia, pues eran los Octavos de Final del certamen entre equipos de la Liga MX y la MLS.

En tiempo regular, Nashville se había puesto al frente al minuto 61 con un gol de Walker Zimmerman. A pesar de esto, las Aguilas tuvieron capacidad de reacción y empataron de inmediato con Diego Valdés. Al 94’, Julián Quiñones completó la remontada del América y puso el 2-1 en el marcador, el cual ya parecía definitivo.

América vs Nashville | MEXSPORT

Sin embargo, al minuto 99, Nashville empató con un gol de Sam Surridge, gol que significó el 2-2 y que nuevamente llevó a esta rivalidad hasta la tanda de penaltis para definir nuevamente al ganador del encuentro. Ya en la tanda, América se puso al frente con la pena máxima de Julián Quiñones. Luego Miguel Layún erró su penalti, Alejandro Zendejas, Israel Reyes, Diego Valdés y Álvaro Fidalgo convirtieron, pero en muerte súbita Jonathan Dos Santos falló y cayó América 6-5 en penaltis.

Posteriormente los fracasos que se sumaron fueron dos League Cup más (2024 y 2025) cayendo e los Cuartos de Final ante Colorado Rapids y la más reciente quedando en Fase de Grupos; además de quedarse en Semifinales y Octavos de Final de las Concachampions de 2024 y 2025, sin mencionar la dolorosa derrota ante LAFC en Play-In ante LAFC rumbo al Mundial de Clubes.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT
NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

Ahora dentro de la Concachampions; América y Nashville se vuelven a ver por tercera ocasión en la Vuelta de los Cuartos de Final tras un 0-0 en el primer capitulo en los Estados Unidos; el conjunto Azulcrema tendrá al coloso de Santa Úrsula como el principal protagonista para encontrar su primera victoria.

¿Qué ha dicho Jardine sobre Nashville?

André Jardine sabe que ganar ante Nashville es una cuenta pendiente y especialmente trascender en los torneos internaciones. Previo a la Vuelta de los Cuartos de Final resaltó la importancia del duelo: “Queremos dar una gran importancia a todos los partidos, cada uno tiene la mayor importancia posible, cuando miras el semestre como un todo, miras, es indiscutible que mañana es el más importante del semestre, tenemos absoluta certeza de ver un América extremamente competitivo, centrado en el objetivo, colocar a América entre los cuatro mejores”.

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