América vs Nashville ¿Dónde y cuándo ver el partido de Vuelta de Cuartos de Final?

América quiere pelear por un nuevo campeonato y ya está a sólo 90 minutos de poder acceder al Final Four en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Para ello, el cuadro azulcrema deberá vencer al Nashville en el Estadio Azteca.

América llega con la necesidad de ganar o ganar en casa, esto debido a que, al no marcar de visita, cualquier derrota o empate con goles, los dejará fuera. Ante esto, las Águilas deben romper una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competencias.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

¿Cómo llegan a este partido?

Las Águilas llegan a este encuentro tras una muy mala racha tanto en liga como en la Concachampion. El equipo de André Jardine, acumula ya cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su más reciente victoria llegó hace más de un mes en la visita del equipo a Philadelphia para la Ida de Octavos de Final del torneo internacional.

Por su parte, Nashville muestra un rendimiento irregular con dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos encuentros. Vienen de conseguir una importante triunfo por 1-2 ante Charlotte en la MLS. El equipo también viene de haber eliminado al Inter Miami de Lionel Messi en la ronda previa por lo que ya saben lo que es eliminar a un equipo favorito al título.

Nashville vs América | MEXSPORT

Historial entre ambos

América llega con la misión de cobrar venganza luego de que, en su único enfrentamiento previo al de estos Cuartos de Final, Nashville los dejó fuera de la Leagues Cup del 2023 tras una polémica tanda de penales.

Ahora, con la posibilidad de poderse ir una vez más a la definición de los 11 pasos, América quiere poder conseguir su pase a las Semifinales del torneo de la Concacaf.

América vs Nashville

El partido entre las Águilas y el conjunto de la MLS se llevará a cabo este martes en el renovado Estadio Banorte en punto de las 21:30 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por Fox One.

Fecha: 14 abril 2026

Horarios: 21:30 horas del centro de México

Estadio: Banorte

Transmisión: Fox One