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Futbol

Revelan los precios de boletos para la Vuelta de Concacaf entre América y Nashville

Vista panorámica del Estadio Banorte l INSTA: @estadiobanorte
Jorge Armando Hernández 21:07 - 12 abril 2026
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Los costos cambiaron de forma significativa a comparación del Clásico Joven ante Cruz Azul

Han salido a la luz los precios de las entradas al Estadio Azteca para poder ver el partido de Concacaf Champions Cup entre América y Nashville SC. El partido de Ida de Cuartos de Final terminó con empate a cero goles.

Si se pone en contrapeso lo que costaron los boletos para el Clásico Joven ante Cruz Azul se podrá notas que hubo un decremento significativo en las cantidades a pagar para ingresar al estadio.

Afición del América con una pancarta l MEXSPORT

Los precios bajan significativamente

El sitio web Fanki ha dado banderazo inicial a la venta de entradas para el partido, la zona más cara conocida como Chairmans Club ronda entre los 3,400 pesos mexicanos.

Siguiendo por la segunda sección más cara del Azteca que es Túnel Club que oscila en un costo similar a la Chairmans. Esta parte del recinto tiene vista a un túnel donde se puede ver llegar a los jugadores

Sección del Estadio Azteca con aficionados l MEXSPORT

Los lugares en la parte de Terraza se mantienen en los 3,400 pesos mexicanos, los cuales siguen siendo una de los asientos más elevados del Coloso de Santa Úrsula.

La parte Preferente es la más económica del estadio, solo cuesta 300 pesos mexicanos, estas sillas se encuentran atrás de las porterías de cada lado.

Reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

América busca llegar a Semifinales

Ahora, ante su gente, América buscará instalarse entre los mejores cuatro de la competencia internacional. El cuadro azulcrema deberá ganar si o si en el marcador global pues, en caso de un empate con goles quedaría eliminado.

Si América se instala en la siguiente fase se vería las caras con el ganador de la Serie entre Tigres y Seattle que, de momento, sería el cuadro felino.

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