¡Bochornoso! América Femenil es aplastada por Corinthians en la Teal Rising Cup

El Corinthians Femenino firmó una actuación histórica al golear 8-0 al América Femenil en el partido por el tercer lugar de la The Women’s Cup (Teal Rising Cup), disputado en Kansas City, dejando en evidencia su poder ofensivo y contundencia.

Desde el arranque, el conjunto brasileño mostró superioridad en todas las líneas, dominando la posesión y generando constantes llegadas al arco rival. América intentó resistir los embates iniciales, pero la presión alta de Corinthians terminó por inclinar la balanza.

América Femenil ante Corinthians l X:AmericaFemenil

¿Cómo se abrió el marcador?

El primer golpe llegó antes del descanso, cuando Gabi Zanotti apareció dentro del área para empujar el balón tras un preciso centro de Tamires, colocando el 1-0 que apenas era un aviso de lo que vendría en la segunda mitad.

América Femenil es humillada l X:AmericaFemenil

Para el complemento, el partido se transformó en una auténtica avalancha ofensiva. Apenas al minuto 16, Jaqueline Ribeiro marcó el 2-0, y segundos después, Paola García amplió la ventaja con el 3-0, dejando sin reacción al conjunto azulcrema.

La goleada tomó tintes escandalosos al minuto 22, cuando nuevamente Jaqueline firmó su doblete para el 4-0. América Femenil lucía completamente superado, sin capacidad de reacción ante el vendaval ofensivo de las sudamericanas.

El quinto tanto cayó al 28’, tras una gran jugada colectiva en la que Vic Albuquerque asistió a Letícia Monteiro, quien definió con precisión para seguir aumentando la cuenta y la cascada de goles no cedía en Kansas City.

América Femenil l X:AmericaFemenil

Lejos de bajar el ritmo, Corinthians continuó atacando. Al minuto 34, Ariel Godoi envió un centro que fue bien aprovechado por Carol Nogueira para el 6-0. Más tarde, al 40’, la propia Godoi se hizo presente en el marcador con el séptimo gol.

Sellaron la goleada de 8-0