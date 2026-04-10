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Futbol

América Femenil cayó ante Palmeiras en la Teal Rising Cup

Daniela Espinosa en el partido de América contra Palmeiras | X: @AmericaFemenil
Daniela Espinosa en el partido de América contra Palmeiras | X: @AmericaFemenil
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:11 - 09 abril 2026
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Un solitario gol en el segundo tiempo fue suficiente para que las brasileñas se quedaran con el triunfo

Los partidos internacionales se le siguen complicando a América. El conjunto azulcrema aprovechó la pausa del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil para participar en la Teal Rising Cup, un cuadrangular amistoso, pero se presentó con descalabro ante Palmeiras.

Sin elementos clave como Scarlett Camberos y otras jugadoras convocadas para esta Fecha FIFA, Ángel Villacampa aprovechó para darle oportunidad a varias suplentes. Pese a estas rotaciones, el club de Coapa compitió bien por momentos, pero no fue suficiente para evitar la derrota 0-1.

Aylin Avilés en el partido de América contra Palmeiras | X: @AmericaFemenil
Aylin Avilés en el partido de América contra Palmeiras | X: @AmericaFemenil

Sandra Paños brilló, pero no pudo evitar la derrota

El conjunto de Ángel Villacampa llegó al descanso con el empate sin goles gracias a la gran actuación de Sandra Paños. La portera española se acordó de sus mejores tiempos con Barcelona y tuvo intervenciones puntuales para evitar la ventaja de las brasileñas, que fueron ligeramente mejores en la primera mitad.

Para la segunda mitad, Villacampa realizó varios cambios y el equipo se descontroló por completo. Con la salida de Sarah Luebbert, Aylin Avilés e Irene Guerrero, América perdió equilibrio y Palmeiras no tardó en encontrar el único gol del partido.

Poliana Barbosa apareció dentro del área en pelota parada y anticipó a su marca para vencer a Paños con un remate potente al minuto 68. Ya con la ventaja en el marcador, las sudamericanas bajaron el ritmo, mientras que las azulcremas se quedaron sin ideas en su búsqueda por emparejar el marcador.

Sandra Paños con el América | X:@sandra_panos1
Sandra Paños con el América | X:@sandra_panos1

Mya Pérez, quien ingresó al 79' en lugar de Nancy Antonio, fue de las suplentes la que mejor desempeño tuvo y mostró intensidad al ataque. No obstante, sus disparos se fueron desviados del arco, por lo que se quedó con ganas de convertirse en la heroína de Coapa.

¿Qué viene para América?

Con esta derrota, las Águilas se quedaron con las ganas de jugar la Final de la Teal Rising Cup y tendrá que conformarse con disputar el partido por el tercer lugar. Dicho encuentro está programado para el domingo 12 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), contra el perdedor del juego entre Corinthians y Kansas City Current.

Jugadoras de América en celebración en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Jugadoras de América en celebración en la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Después de ese compromiso, las pupilas de Villacampa regresarán a México para enfocarse en su preparación para la última jornada del Clausura 2026. Las Águilas cerrarán la Fase Regular en casa contra Pachuca, en su última esperanza por alcanzar el liderato; el juego está programado para el viernes 24 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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