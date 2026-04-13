"Extremadamente competitivo": André Jardine afirmó que América llega motivado para el juego de vuelta ante Nashville

América tiene como prioridad ganar la CONCACAF Champions Cup este semestre. Por lo tanto, el director técnico de las Águilas, André Jardine, señaló que el juego de Vuelta de Cuartos de Final ante Nashville es el partido más importante de su equipo hasta este momento. Asimismo, el estratega brasileño indicó que cerrar la eliminatoria en el Estadio Banorte puede ser un factor a su favor, pues la localía en estas competiciones influye bastante.

Desde que André llegó a Coapa, las Águilas han ganado todo lo posible en el ámbito nacional, incluido un tricampeonato de Liga MX. Sin embargo, su equipo ha quedado a deber en lo internacional. Incluso, en las dos ediciones que ha dirigido de CONCACAF Champions Cup se ha quedado en Semifinales. Por lo tanto, el brasileño sabe de la importancia que tiene este juego ante Nashville.

En el duelo de Ida de Cuartos de Final, el cuadro azulcrema empató sin goles. Por lo tanto, para este partido tiene que ganar para clasificarse a Semifinales del certamen. Previo a este duelo clave, Jardine señaló que hasta este momento del semestre, este será el juego más importante que han disputado. Incluso, dijo que tras el Clásico Joven, el equipo está motivado y con la ilusión de estar dentro de los mejores cuatro de CONCACAF.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

“Queremos darle una gran importancia a todos los partidos que jugamos, pero de todos los que hemos jugado, el de mañana es el más importante hasta ahora. Muy buena sensación, preparados para momentos decisivos, con un nivel de confianza muy bueno después del Clásico y con la certeza de que mañana veremos a un América extremadamente competitivo y capaz de estar dentro de los cuatro mejores del torneo”, comentó en conferencia de prensa previo a este encuentro.

Sobre qué versión de América se verá este martes en el terreno de juego, André dijo que buscarán la solidez defensiva, aunque también irán por el resultado positivo. Además, señaló que cerrar la eliminatoria en el Estadio Banorte como locales, con su gente, será un factor a favor, el cual dijo que en el futbol mundial siempre es un diferencial importante.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

“Enfocarnos en jugar bien, tenemos un muy buen plan de juego, tenemos solidez defensiva. Hay unos 90 minutos decisivos en nuestra casa, que nos da un sentimiento de hacernos más fuertes con nuestra gente; así es en el futbol mundial. El sentimiento de jugar en el Estadio Banorte con nuestra gente, en un campo que está impecable, nos da un trazo más de confianza. Sabemos que vamos a ser fuertes como históricamente es América en su estadio”, agregó.

Asimismo, señaló que salvo la baja de Rodrigo Dourado por sanción y la duda con Henry Martín, el resto del equipo está completo. De igual manera, aunque no descartó la presencia de Henry, sí dejó claro que van con él día a día, por lo que aún no tienen claridad sobre su posible regreso.

Patricio Salas, jugador del América | IMAGO7