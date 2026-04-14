¿Qué pasa con Henry Martín? Nueva recaída y otra ausencia con América

Otra vez fuera. Henry Martín, delantero y capitán de América, no estará disponible para el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Nashville. Aunque hace unas semanas André Jardine mencionó que la ‘Bomba’ podría regresar en este encuentro, nuevamente no estará en la convocatoria, pues volvió a recaer de su lesión.

En la práctica de este lunes, a tan solo un día del encuentro de Vuelta en el Estadio Banorte, la ausencia de Henry fue la única en todo el plantel. Por lo tanto, su presencia en el duelo decisivo de Concachampions está descartada de nueva cuenta. Así, la baja de Henry se extenderá a casi dos meses sin jugar, a pesar de que se han dado distintos diagnósticos y tiempos de regreso durante este lapso.

Incluso, previo a este duelo de Vuelta ante Nashville, André Jardine indicó que todo el cuerpo técnico y el plantel quieren que regrese la ‘Bomba’. Incluso, mencionó que su retorno a la cancha ya tardó más de lo esperado, pero que al no estar todavía en ritmo ni físicamente al 100%, no han querido arriesgarlo.

Henry Martin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

“Henry está ahora mismo haciendo un examen para ver cómo andan sus músculos, ver cómo está avanzando. Con él vamos día a día, todos queremos que esté en cuanto antes, pero va a ser un tema médico. Ojalá en algún momento próximo el doctor se manifestará en este caso para dar más detalles. Ya se tardó bastante este regreso pero es un tema médico, de cuidados, cuidarlo médicamente y físicamente. En un partido de futbol no hay como dosificar”, dijo el entrenador.

¿DESDE CUÁNDO NO JUEGA HENRY MARTÍN CON AMÉRICA?

Debido a molestias musculares, Henry no juega desde el 20 de febrero. En este lapso, Martín se ha perdido siete juegos del Clausura 2026 de la Liga MX, así como las eliminatoria de la CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia Union y Nashville. Y aunque su regreso ha estado cerca, el delantero ha recaído en distintas ocasiones de sus lesiones.

Henry Martín | MEXSPORT

Cabe resaltar que el regreso de Henry a las canchas estaba previsto para el juego ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 13 del torneo actual después de la Fecha FIFA de abril. Sin embargo, previo a cada uno de los últimos encuentros ha tenido recaídas, las cuales le impiden regresar al terreno de juego.

LOS NÚMEROS DE HENRY MARTÍN EN LA TEMPORADA 2025-26

Lo innegable es que Henry Martín, tanto físicamente como estadísticamente, vive uno de sus peores momentos en su carrera. En la campaña 2025-26, de 38 partidos que ha jugado América entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup, el delantero apenas ha disputado 10 partidos en total.

En estos 10 encuentros, la ‘Bomba’ no ha metido ni un solo gol, solo registra una asistencia y apenas suma 410 minutos de acción. Incluso, su última anotación con las Águilas fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta ante Cruz Azul del Clausura 2025. Por lo tanto, el capitán azulcrema suma más de 330 días sin gol.