¡Buenas noticias en el 'Nido'! Dagoberto Espinoza a punto de regresar

América no ha tenido un buen torneo de Clausura 2026, los resultados para los dirigidos por André Jardine no han sido los mejores y aunque se mantienen en puestos de Liguilla, algún descalabro en la parte final del certamen podría dejarlos fuera de la competencia por el título.

Además, otro de los temas que ha golpeado bastante al cuadro azulcrema es el de las lesiones, comenzando por la baja de Luis Ángel Malagón por haberse roto el tendón de Aquiles, Henry Martín que no ha podido regresar o bien, uno de los que no tenía tanta relevancia, pero que ha sido extrañado por la afición: Dagoberto Espinoza.

Dagoberto Espinoza salió lesionado ante Rayados | MEXSPORT

¿Qué ha pasado con Dago?

El defensor de las Águilas del América ha pasado más de seis meses fuera de las canchas después de su lesión ante Rayados de Monterrey en el Apertura 2025, mermando a la zona baja de las Águilas en un momento importante del torneo.

'Dago' sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que su tiempo de ausencia era bastante prolongado, lo cual también significó un golpe más que duro en lo personal, pues después de su debut se estaba afianzando en el once titular del entrenador brasileño, pero su lesión lo dejó fuera en un momento contraproducente.

Dagoberto Espinoza | IMAGO7

Después de comenzarse a recuperar desde finales de septiembre de 2025 hasta este mes de abril, las buenas noticias han regresado a la carrera de Espinoza, pues ya se le pudo ver de vuelta en los entrenamientos de las Águilas, trabajando al parejo de sus compañeros, tocando el balón y sonriendo con el resto de ellos.

Sin embargo, su regreso a las canchas no será inmediato, pues de momento sigue en la búsqueda de recuperarse por completo, así que su aparición en una convocatoria o en un partido podría darse hasta la Liguilla, en caso de que América consiga su pase próximamente.

🚨🦅El regreso de Dagoberto Espinosa está cada vez más cerca✅

👀El lateral ya trabaja al parejo, viaja y hace todo con normalidad, aunque aún no está dado de alta y aún faltan unas semanas para que pueda aparecer en la convocatoria

📍Tal vez en liguilla puede ver minutos👀 pic.twitter.com/dmf7QSrSXv — Edgar Morales (@edddgarm) April 14, 2026

Henry Martín, las malas noticias azulcremas

La situación de Henry Martín con América sigue generando preocupación dentro del club, luego de que el delantero y capitán volviera a recaer de su lesión muscular y quedara fuera, una vez más, de la convocatoria. Su ausencia para el duelo de Vuelta ante Nashville en la CONCACAF Champions Cup confirma que su regreso se ha complicado más de lo esperado, extendiendo su inactividad a casi dos meses sin ver acción.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT