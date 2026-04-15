"Estoy enojado y frustrado conmigo": Henry Martin manifestó su malestar tras eliminación de América en Concacaf

El capitán dio la cara. America fue eliminado por Nashville y consumó un nuevo fracaso en la CONCACAF Champions Cup. Ante esto, Henry Martín rompió el silencio tras la eliminación y dijo estar sumamente molesto por no poder apoyar al equipo en el terreno de juego. Asimismo, dejó en claro que todo el equipo no ha estado a la altura de lo que la institución merece durante toda esta temporada y dijo que están “destruidos anímicamente” tras caer en Cuartos de Final de Concachampions.

Desde hace dos meses, Henry no ha podido jugar por distintas lesiones. En ese lapso, las Águilas se han estancado en la séptima posición de la Tabla General en el Clausura 2026 de la Liga MX. En la CONCACAF Champions Cup, los de Coapa ya fueron eliminados ante Nashville en Cuartos de Final, lo cual consuma el fracaso tras haber dejado ir el objetivo primordial para toda la institución azulcrema.

Jugadores de América y de Nashville en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Con este panorama, Henry se dijo muy frustrado de no poder estar con el equipo en un momento tan complicado. Asimismo, coincidió con sus compañeros y alzó la voz en decir que no han estado a la altura. Incluso, dejó en claro que este martes en el Estadio Banorte hizo falta no solo futbol, sino también mentalidad de todo el equipo, pues al haber estado en casa, tenían que haber ganado el partido sin excusas.

“Frustrado totalmente, enojado conmigo por no poder estar, de llevar mucho tiempo fuera sin poder ayudar al equipo y sobretodo cuando más lo necesita. No estamos comportándonos a la altura que esta institución merece, que esta afición merece. Desde todos los puntos estamos fallando”.

Henry Martín durante el partido de América contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

“Una cosa muy importante a reforzar es la mentalidad: estamos en casa, con nuestra gente, no hay que menospreciar al rival y no estuvimos a la altura del partido. Hombre por hombre no jugamos a lo que tenemos acostumbrado a nosotros mismos y tenemos que hacernos responsables de eso”, dijo la ‘Bomba’.

Durante estos últimos años, algo que se le ha negado a las Águilas es un título en el plano internacional; por lo tanto, este semestre era el objetivo número uno. Sin embargo, tras haber caído este martes ante Nashville, las Águilas nuevamente dejaron pasar la oportunidad de trascender en un torneo fuera de México.

Israel Reyes en lamento tras la derrota de América contra Nashville | MEXSPORT

Ante esto, Henry señaló que el “equipo anímicamente está destruido”. Al ser una competencia que anhelan durante mucho tiempo y la cual América tiene 10 años sin ganar, el haber caído este semestre de esta forma les duele más. Asimismo, aprovechó para disculparse con la afición azulcrema y reiteró que no estuvieron a la altura del desafío.