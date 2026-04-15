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Futbol

¡Alarma en Coapa! Emilio Azcárraga tendrá “encerrón” con jugadores y directiva tras el fracaso ante Nashville

El reporte completo a detalle de la llegada de Emilio Azcárraga a las instalaciones de América luego de la eliminación en la Concacaf Champions Cup.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:02 - 15 abril 2026
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En el programa de INFILTRADOS, Daniel Estrada nos pudo confirmar que Emilio Azcárraga tendría una reunión clave entre directiva, cuerpo técnico y jugadores tras el duro golpe en Concachampions

El América vive uno de sus momentos más complicados en la era de André Jardine. Luego de la eliminación ante Nashville, el propio estratega confirmó que el miércoles Emilio Azcárraga, dueño del equipo de Coapa, llevaría a cabo un “encerrón” entre directiva, cuerpo técnico y jugadores.

La reunión será clave para analizar lo que está sucediendo en el equipo, no solo por el fracaso en la CONCACAF Champions Cup, sino por el rendimiento general a lo largo del semestre.

El golpe anímico tras la derrota fue fuerte dentro del vestidor, donde la sensación es de deuda y preocupación por el nivel mostrado en las últimas semanas.

Un semestre complicado y dudas en el funcionamiento

La actual campaña se perfila como la más difícil desde la llegada de Jardine al banquillo azulcrema. A diferencia del torneo del tricampeonato —donde el equipo logró levantarse incluso entrando como octavo lugar—, ahora no se percibe una reacción clara.

El funcionamiento del equipo ha dejado dudas, con un plantel que luce corto en algunas zonas y varios jugadores lejos de su mejor nivel, lo que ha impactado directamente en los resultados.

Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT
Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT

Se vienen cambios importantes en el plantel

Ante este panorama, el “encerrón” también servirá para tomar decisiones rumbo al cierre del torneo y al futuro del equipo. La exigencia en Coapa es clara: competir y ser campeón en cada torneo.

Israel Reyes en lamento tras la derrota de América contra Nashville | MEXSPORT
Israel Reyes en lamento tras la derrota de América contra Nashville | MEXSPORT

Sin embargo, el escenario actual abre la puerta a cambios importantes dentro del plantel, especialmente si no se logra responder en la cancha en lo que resta de la temporada.

El América está obligado a reaccionar o enfrentar una reestructuración profunda.

América vs Nashville | IMAGO7
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