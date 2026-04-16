Liga MX: Cuándo y dónde ver la Jornada 15 del Clausura 2026

La fase regular del Clausura 2026 está cerca de concluir. La lucha por los últimos puestos para la Liguilla están más que disputados, lo que convierte a la Jornada 15 en un momento clave para muchos equipos.

Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas ya tienen su lugar asegurado para los Cuartos de Final, lo que deja solo cuatro boletos disponibles para la Fiesta Grande del futbol mexicano. Por ello, cada punto es vital y los clubes contendientes no tienen margen de maniobra.

Jugadores de Pumas celebran gol vs Mazatlán | IMAGO7

La actividad arranca este viernes con el choque entre Atlético de San Luis y Pumas, encuentro muy atractivo y que ayudará a definir la posición de los Universitarios. Además, Mazatlán tendrá un duelo muy especial ante Querétaro en El Encanto, pues se presentará en casa por última vez como integrante de la Liga MX.

El sábado estará cargado de emociones con seis encuentros muy atractivos. En el primer horario, Necaxa recibirá a Tigres y Cruz Azul hará lo propio contra Xolos.

Posteriormente, Monterrey buscará aprovechar la localía frente a Pachuca y Chivas intentará mantener el liderato cuando choque con Puebla. Para el final, León juega en casa contra Juárez y el Estadio Banorte será sede del juego de la Jornada entre América y Toluca.

Para cerrar, el domingo Santos y Atlas se verán las caras en el Estadio TSM de Torreón.

América vs Cruz Azul | MEXSPORT

¿Dónde y a qué hora ver los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX?

Viernes 17 de abril

Atlético de San Luis vs Pumas - 19:00 hrs - ESPN, Disney+, Vix Premium

Mazatlán vs Querétaro- 19:00 hrs - Azteca 7, Fox One

Sábado 18 de abril

Necaxa vs Tigres - 17:00 hrs - Claro Sports, Azteca 7, Vix Premium

Cruz Azul vs Tijuana - 17:00 hrs - Canal 5, TUDN, Vix Premium

Monterrey vs Pachuca - 19:00 hrs - Canal 5, TUDN, Vix Premium

Chivas vs Puebla - 19:05 hrs - Amazon Prime Video

León vs Juárez - 21:00 hrs - Fox One

América vs Toluca - 21:00 hrs - Canal 5, TUDN, Vix Premium

Domingo 19 de abril