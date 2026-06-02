Alerta el nuevo método de estafa: códigos QR en paquetes inesperados

La evolución de la tecnología ha facilitado diversas actividades cotidianas como comprar y recibir artículos. Sin embargo. Los fraudes encuentran nuevas formas de operar. Por ello, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Cuidad de México, advirtió a los usuarios ante un nuevo sistema fraudulento que utiliza paquetes no solicitados con un código de QR falso.

A simple vista escanear un código QR se ha vuelto cotidiano entre los usuarios, sin embargo este no exenta a fraudes. La Policía Cibernética ha detectado este sistema en diversas situaciones aprovechándose de la confianza de las personas al recibir de manera inesperada un paquete desconocido a sus hogares.

Codigos QR en paquetes fraudulentos./pixabay

¿Cómo puedo detectar un Código QR fraudulento?

El modo en el que se opera resulta ser muy simple, debido a que ciertas empresas suelen utilizar este tipo de códigos, sin embargo según la información de la Policía Cibernética, inicia cuando la persona recibe de manera inesperada un paquete que no compró.

Ya que el usuario ha aceptado el paquete y se encuentra el código QR, ya sea en su interior o a la vista, acompañado de unas ciertas instrucciones para que de forma voluntaria se escanee el código con información del paquete obtenido.

Detectan fraudes en Ciudad de México./pixabay

En caso de que la víctima escanee el codigo, esta será redirigida a varias páginas fraudulentas maliciosas con el único fin de obtener contraseñas, datos bancarios e incluso información personal con acceso a diversos servicios digitales.

Medidas a seguir para evitar ser víctima de fraude con un código QR

Ante ello, los expertos en cibernética, además de la Secretaria de Seguridad Ciudadana declararon a la población, mantener medidas de prevención, por ejemplo verificar cualquier envío no solicitado antes de interactuar de distintas formas con cualquier tipo de códigos, así como verificar que la página tenga el candado de seguridad.

Paquetes inesperados en mexico resultan fraudulentos./pixabay

Para atención, ayuda o denuncias, la dependencia puso a disposición de la población un número telefónico, 55 5242 5100, extensión 5086, así como un correo electrónico con el que te puedes comunicar policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.