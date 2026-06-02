Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Alerta el nuevo método de estafa: códigos QR en paquetes inesperados

Se detectan estafas masivas en Ciudad de México./pixabay
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:53 - 02 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Escanear un código es la nueva técnica de extorsión que el gobierno de la Cuidad de México alerta a los usuarios

La evolución de la tecnología ha facilitado diversas actividades cotidianas como comprar y recibir artículos. Sin embargo. Los fraudes encuentran nuevas formas de operar. Por ello, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Cuidad de México, advirtió a los usuarios ante un nuevo sistema fraudulento que utiliza paquetes no solicitados con un código de QR falso. 

A simple vista escanear un código QR se ha vuelto cotidiano entre los usuarios, sin embargo este no exenta a fraudes.  La Policía Cibernética ha detectado este sistema en diversas situaciones aprovechándose de la confianza de las personas al recibir de manera inesperada un paquete desconocido a sus hogares. 

Codigos QR en paquetes fraudulentos./pixabay

¿Cómo puedo detectar un Código QR fraudulento?

El modo en el que se opera resulta ser muy simple, debido a que ciertas empresas suelen utilizar este tipo de códigos, sin embargo según la información de la Policía Cibernética,  inicia cuando la persona recibe de manera inesperada un paquete que no compró. 

Ya que el usuario ha  aceptado el paquete y se encuentra el código QR, ya sea en su interior o a la vista, acompañado de unas ciertas instrucciones para que de forma voluntaria se escanee el código con información del paquete obtenido. 

Detectan fraudes en Ciudad de México./pixabay

En caso de que la víctima escanee el codigo, esta será redirigida a varias páginas fraudulentas maliciosas con el único fin de obtener contraseñas, datos bancarios e incluso información personal con acceso a diversos servicios digitales. 

Medidas a seguir para evitar ser víctima de fraude con un código QR

Ante ello, los expertos en cibernética, además de la Secretaria de Seguridad Ciudadana declararon a la población, mantener medidas de prevención,  por ejemplo verificar cualquier envío no solicitado antes de interactuar de distintas formas con cualquier tipo de códigos, así como verificar que la página tenga el candado de seguridad. 

Paquetes inesperados en mexico resultan fraudulentos./pixabay

Para atención, ayuda o denuncias, la dependencia puso a disposición de la población un número telefónico, 55 5242 5100, extensión 5086, así como un correo electrónico con el que te puedes comunicar policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Además, las autoridades de la Cuidad de México reiteran la importancia de no confiar en paquetes inesperados, verificar cualquier solicitud de información antes de compartir datos personales, financieros, especialmente si proviene de un número desconocido, enlaces o códigos QR cuya procedencia no pueda verificarse correctamente. 

Lo Último
14:32 VIDEOS: CNTE vandaliza figuras gigantes del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma
14:23 Bélgica se impone a Croacia, de Modric, rumbo al debut mundialista
14:14 ¿Te descuentan el día? Lo que ocurre si no vas a trabajar durante la inauguración del Mundial
14:04 Gilberto Mora será el jugador más joven dentro de la Copa del Mundo 2026
14:00 ¿No están listos? Jugadores de la Selección Mexicana trabajan por separados
13:58 ¿Cuál es el impacto de la llegada de Myles Garrett a los Rams?
13:53 Alerta el nuevo método de estafa: códigos QR en paquetes inesperados
13:30 UNAM lanza campaña contra la violencia rumbo al Mundial 2026: “No es un juego”
13:21 ¿Mensaje oculto? Cerditos rosas encontrados en homicidios reavivan el caso Valeria Márquez
13:11 Estos eventos deportivos serán eclipsados por la Copa Mundial 2026