Efraín Juárez es sorprendido por excremento de pájaro en entrevista y lo limpia con el escudo de Pumas

Un momento tan insólito como viral se vivió durante la reciente entrevista de Efraín Juárez con FOX, en una transmisión exclusiva que tomó un giro completamente inesperado desde las alturas con pájaro que decidió hacerse popó en ese momento.

¿Qué sucedió?

Mientras el estratega analizaba el presente de su equipo con total normalidad, un pájaro sobrevoló la zona y dejó caer sus desechos justo en el momento menos oportuno. La escena sorprendió tanto al entrevistado como a los entrevistadores, generando una reacción inmediata que rompió con la seriedad del momento.

Lejos de molestarse, el técnico auriazul respondió con humor y filosofía ante lo ocurrido. “Mira, cuántas probabilidades hay. El de arriba siempre está con nosotros”, expresó, desatando la sorpresa de la conductora y de quienes seguían la transmisión en vivo.

Momento en que párajo embarra su excremento en micrófono l CAPTURA

¿Mensaje de suerte?

La presentadora, intentando mantener el tono ligero, respondió rápidamente: “Eso es suerte”, provocando aún más la interacción espontánea en pantalla. El momento, que pudo haber sido incómodo, se transformó en una escena cargada de naturalidad y buen humor.

Acto seguido, el estratega no dudó en limpiarse utilizando el escudo de su chamarra, gesto que también generó comentarios en redes sociales. Con una sonrisa, remató la situación diciendo: “Si es suerte, échamela”, frase que terminó por sellar uno de los momentos más curiosos del futbol mexicano reciente.

Efraín Juárez en entrevista con FOX l CAPTURA

Las imágenes no tardaron en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios que destacaban la actitud relajada del técnico. Muchos aficionados aplaudieron su forma de manejar la situación, convirtiendo un accidente en un instante memorable.

Este tipo de episodios reflejan el lado más humano y espontáneo del futbol, donde más allá de los resultados, también hay espacio para situaciones inesperadas que conectan con la audiencia. La naturalidad del entrenador permitió que el incidente se transformara en una anécdota positiva.

Efraín Juárez en Ciudada Universitaria I EXCLUSIVA