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Futbol

Adalberto Carrasquilla se pierde partido ante Juárez por acumulación de tarjetas

Pumas recuperó el amor de su afición gracias al ánimo de Efraín Juárez.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 21:52 - 17 abril 2026
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El panameño no estará disponible para el último encuentro de Pumas en CU

Adalberto Carrasquilla es una de las piezas fundamentales en el equipo dirigido por Efraín Juárez, gracias a su labor de sacrificio y calidad para organizar el juego. Sin embargo, el panameño tuvo problemas con la disciplina durante el torneo y no podrá jugar en el siguiente partido de Universidad Nacional por acumulación de tarjetas.

¿Qué pasó con Adalberto Carrasquilla?

La situación de Carrasquilla ya era conocida desde hace algunas semanas, pero durante el duelo ante Atlético de San Luis, el panameño recibió la quinta tarjeta amarilla que lo dejará fuera de la convocatoria frente a Juárez.

El lado positivo de esta suspensión es que llegará limpio para el encuentro contra Pachuca, uno de los partidos más complicados para Pumas en este cierre de torneo, y que además podría definir un boleto a la Concacaf Champions Cup.

Juninho anota de penal ante Atlético San Luis l IMAGO7

¿Quién puede suplir a Carrasquilla vs Juárez?

En buenas noticias para Efraín Juárez, es que tiene elementos que pueden suplir la baja de Carrasquilla, y el que levanta la mano es el juvenil mexicano, César Garza, quien tuvo un inicio de torneo positivo pero que poco a poco perdió participación.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Pumas se mantiene como uno de los equipos a vencer en el Clausura 2026. Con una ofensiva efectiva, el conjunto auriazul apunta a un fuerte cierre para quedarse entre los primeros puestos de la tabla.

Robert Morales en la jugada del penal l IMAGO7

Ante Juárez, Universidad Nacional tiene la oportunidad de despedirse de su afición en CU antes de que termine el torneo regular. El ambiente en el club es positivo, gracias a la unión y a los buenos resultados hasta ahora.

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