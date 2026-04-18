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Futbol

Mazatlán no puede ganar en casa: empata ante Querétaro en un duelo marcado por el VAR

Mazatlán contra Querétaro buscando romper el empate | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:42 - 17 abril 2026
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En su último partido como local en viernes en Liga MX, con boletos a 5 pesos, Mazatlán no pudo regalarle una victoria a su afición y firmó un empate 1-1 ante Querétaro

Mazatlán dejó escapar la victoria en su última presentación como local en los 'Viernes Botaneros' en la Liga MX, tras empatar 1-1 frente a Querétaro en un duelo que tuvo de todo: goles, polémica y un cierre con sabor amargo.

Con un Estadio volcado gracias a la promoción de boletos a 5 pesos, los Cañoneros no pudieron corresponder en la cancha y se quedaron con un punto que sabe a poco.

Un primer tiempo de locura y polémica

El arranque fue intenso, con Mazatlán buscando imponer condiciones desde los primeros minutos, pero el partido cambió completamente tras una jugada polémica.

El árbitro tardó más de seis minutos en revisar en el VAR una acción clara de penal, rompiendo el ritmo del encuentro y generando molestia generalizada.

Guillermo Pacheco Larios en el partido Mazatlán contra Querétaro | MEXSPORT

Tras la revisión, se marcó la pena máxima que abrió el marcador.

Mazatlán y Querétaro igualan con goles desde el punto penal

El marcador se abrió al minuto 30, cuando Brian Rubio convirtió desde los once pasos para adelantar a Mazatlán.

Sin embargo, la respuesta de Querétaro no tardó en llegar, y al 41’, Alí Ávila también desde el punto penal firmó el empate en un primer tiempo que se extendió hasta los 11 minutos de compensación.

Brian Rubio marcándole a Querétaro para poner en ventaja al Mazatlán | MEXSPORT

Querétaro dejó escapar la victoria

Para la segunda mitad, el partido se mantuvo abierto, pero fueron los Gallos quienes generaron más peligro, incluso viendo cómo se les anulaban varias anotaciones por fuera de lugar.

Mazatlán, por su parte, tuvo algunas aproximaciones, pero no logró ser contundente en los momentos clave.

Mazatlán se despide sin una última alegría en casa. El silbatazo final dejó un empate que no beneficia a ninguno, pero que golpea más a los Cañoneros, que no pudieron cerrar con triunfo su penúltimo partido como local en su historia.

Guillermo Pacheco Larios siendo encarado por jugadores del Mazatlán | MEXSPORT

Así, entre ambiente festivo en las gradas y frustración en la cancha, los Cañoneros se despiden de su gente sin la victoria que buscaban.

Mazatlán contra Querétaro buscando conseguir el triunfo | MEXSPORT
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