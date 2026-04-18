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Futbol

¡Insólito en la Liga MX! VAR tarda más de 6 minutos en un penal claro en Mazatlán vs Querétaro

El Director Técnico del Mazatlán FC platicó sobre su experiencia como estratega de La Máquina.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:22 - 17 abril 2026
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Una revisión de 6:20 minutos desató polémica en el Mazatlán vs Querétaro, donde el árbitro terminó agregando 11 minutos

El partido entre Mazatlán y Querétaro estuvo marcado por una jugada polémica que se robó los reflectores en el primer tiempo.

El árbitro del encuentro, Guillermo Pacheco Larios, tardó 6 minutos con 20 segundos en revisar en el VAR una acción que parecía un penal claro, generando molestia tanto en jugadores como en aficionados por la demora.

Polémica revisión en el VAR

La jugada fue analizada durante varios minutos antes de tomar una decisión, en un proceso que cortó completamente el ritmo del partido y encendió las críticas.

Debido al extenso tiempo perdido, el silbante decidió agregar 11 minutos al final del primer tiempo, algo poco habitual incluso en partidos con múltiples interrupciones.

Guillermo Pacheco Larios en el partido Mazatlán contra Querétaro | MEXSPORT

Así se jugó el primer tiempo

En lo futbolístico, el encuentro está siendo disputado y con llegadas en ambas áreas, aunque sin demasiada claridad de cara al arco.

Brian Rubio marcándole a Querétaro para poner en ventaja al Mazatlán | MEXSPORT

Mazatlán se puso por delante con un gol desde los 11 pasos de Brian Rubio (jugada penal que se tardó 6 minutos en revisarse), pero el Querétaro, antes del final del primer tiempo, Ali Ávila por la misma vía empató el encuentro.

Sin embargo, la polémica del VAR terminó por marcar el ritmo del partido, dejando en segundo plano lo ocurrido en la cancha durante los primeros 45 minutos.

Ali Ávila poniendo el empate de Querétaro ante Mazatlán l MEXSPORT
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