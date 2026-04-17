Así fueron los Viernes Botaneros más épicos del Mazatlán en Liga MX

Mazatlán se ha convertido, con el paso de los torneos, en uno de los escenarios más pintorescos y virales de la Liga MX gracias al ya tradicional “Viernes Botanero”. Más allá de los resultados deportivos del Mazatlán FC, el estadio El Encanto ha sido testigo de momentos que mezclan espectáculo, humor y situaciones fuera de lo común que han marcado a la afición.

Toque especial de las transmisiones

Uno de los episodios más recordados fue protagonizado por el periodista David Medrano, quien durante una transmisión dejó ver su habilidad para el doble sentido, generando risas tanto en cabina como entre los televidentes. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en un clásico instantáneo del Viernes Botanero.

Mazatlán escudo | IMAGO7

Otro instante icónico ocurrió en la Jornada 16 del Clausura 2023, cuando Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves Zague llevaron la transmisión a otro nivel con la iniciativa “Fut Desde El Barrio”. En aquella ocasión, el equipo de narradores se instaló en un entorno totalmente azulcrema, evocando el ambiente de Club América, lo que añadió un toque distinto y cercano al espectáculo televisivo.

En el Clausura 2026, el show no se quedó atrás. Durante el rec, la denominada “reina de Mazatlán” acaparó reflectores al aparecer en la tribuna con una presencia llamativa que rápidamente se volvió tendencia. Su aparición se sumó a la larga lista de personajes espontáneos que han dado identidad a las noches en el puerto y que después los aficionados lograron encontrar a la chica de nombre Anahí Esparza Aguilar.

Josué Ovalle en festejo de gol con compañeros de Mazatlán | MEXSPORT

¿Cómo fue el debut del humazo?

El debut ante Puebla también dejó un momento peculiar, cuando una densa cortina de humo cubrió el terreno de juego, obligando a retrasar el inicio del partido por algunos segundos. La escena, lejos de generar molestia, fue tomada con humor por la transmisión y los aficionados, reforzando el carácter impredecible del evento.

Pero los momentos memorables no terminan ahí. A lo largo de distintas ediciones, las transmisiones han incluido dinámicas con comida típica, concursos improvisados, interacción constante con la afición e incluso comentarios que se salen del molde tradicional de la narración deportiva, algo que se ha vuelto sello distintivo del formato.

Sergio Bueno observa a su Mazatlán l MEXSPORT

Asimismo, la irreverencia de Martinoli y compañía ha sido clave para consolidar como un producto diferente dentro de la Liga MX. Las bromas, anécdotas y referencias culturales han logrado conectar con una audiencia que busca entretenimiento más allá del partido.