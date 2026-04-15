FMF investiga a Sergio Bueno por expresión contra Katia Itzel

Los comentarios machistas que Sergio Bueno realizó contra Katia Itzel García le pueden traer al director técnico de Mazatlán una seria sanción. Por ahora,la Federación Mexicana de Futbol (FMF) realizará una investigación para averiguar qué fue lo que ocurrió en el partido contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, y una vez que concluya determinará si el estratega merece un castigo.

¿Qué pasó con Sergio Bueno y Katia Itzel García?

En el partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, la silbante tomó la polémica decisión de finalizar el primer tiempo cuando parecía que Pablo Bennevendo hizo un mal control, por lo que impidió la recuperación de los sinaloenses. Tanto jugadores como cuerpo técnico de Mazatlán reclamaron a Katia Itzel de forma airada, por lo que el estratega se llevó la tarjeta roja.

Katia Itzel García arbitrando l MEXSPORT

Fue cuando se dirigía a los vestidores que soltó el comentario "ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", según reportaron fotógrafos y fotógrafas presentes en el estadio en ese momento. Como la expresión la hizo ya después de su interacción con Katia Itzel, fue un incidente que no quedó registrado en la cédula arbitral.

No obstante, luego de que varios medios de comunicación reportaron lo ocurrido, que además se viralizó en redes sociales, la FMF tomó la decisión de realizar una investigación. Para la misma, convocó a los fotógrafos y fotógrafas presentes, para que den su testimonio de lo ocurrido y se pueda determinar la sanción correspondiente.

Jugadores de Mazatlán le reclaman a Katia Itzel en el partido contra Pumas | IMAGO 7

Copred pidió una investigación por comentarios misóginos

Tras lo ocurrido el domingo en CU, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) pidió a la Liga MX adoptar "una postura clara y pública de tolerancia cero frente a cualquier expresión discriminatoria, tanto en la cancha como fuera de ella". El organismo añadió que no pueden dejarse pasar este tipo de actitudes dentro del futbol profesional mexicano.

"Estos hechos no pueden entenderse como parte de la ‘pasión del juego’ ni como una reacción legítima ante una decisión arbitral. Se trata de expresiones que reproducen estereotipos de género, deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles en el deporte profesional y en cualquier espacio público”, advirtió el Copred.