Mazatlán anuncia venta de boletos a cinco pesos para encuentro ante Querétaro

El Mazatlán se encuentra cada vez más cerca de despedirse de la Liga MX. Con solo nueve puntos por disputar en el Clausura 2026, las posibilidades de alcanzar la Liguilla son mínimas para el equipo dirigido por Sergio Bueno, en lo que parece ser el inicio del cierre de su etapa en el máximo circuito.

En medio de este complicado panorama, la directiva del conjunto Cañonero decidió lanzar una promoción inédita: boletos a solo cinco pesos para su próximo partido ante Querétaro en el Estadio El Encanto. El objetivo es claro: llenar el estadio en lo que será uno de sus últimos partidos como local en Primera División.

Jugadores de Mazatlán le reclaman a Katia Itzel en el partido contra Pumas | IMAGO 7

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde el club sinaloense invitó a su afición a acompañar al equipo en este momento clave. La promoción ha generado gran expectativa, ya que representa una oportunidad única para que los seguidores arropen al equipo antes de su salida.

Este encuentro ante Gallos Blancos será el penúltimo que Mazatlán dispute en casa dentro de la Liga MX, ya que todo apunta a que el club dejará su lugar para el Apertura 2026, cuando el Atlante tome su sitio en la primera categoría del futbol mexicano.

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Un rendimiento irregular que marcó su destino

Durante el Clausura 2026, Mazatlán ha tenido un desempeño inconsistente en El Encanto. En seis partidos como local, el balance refleja las dificultades del equipo: derrotas ante FC Juárez, Monterrey y Chivas, victorias frente a Pachuca y León, además de un empate contra Cruz Azul.

Ahora, con el margen de error agotado, el equipo necesita prácticamente un milagro para seguir con vida, lo que refuerza la sensación de que el ciclo del club en la Liga MX está llegando a su fin.

Fábio Gomes, de Mazatlán, en festejo de gol ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Sergio Bueno no estará ante Querétaro tras expulsión

A la difícil situación deportiva se suma la ausencia de su entrenador para este compromiso. Sergio Bueno fue expulsado en el duelo disputado en Ciudad Universitaria tras reclamar una decisión arbitral al finalizar el primer tiempo.

La polémica se originó cuando Mazatlán armaba un contragolpe prometedor, pero la árbitra Katia Itzel García decidió terminar la primera mitad, lo que provocó la molestia inmediata de jugadores y cuerpo técnico.

El estratega encaró a la silbante camino al túnel y recibió la tarjeta roja, por lo que no podrá estar en el banquillo frente a Querétaro. Su ausencia llega en un momento crítico, justo en el penúltimo juego en casa antes de lo que podría ser el adiós definitivo de Mazatlán de la Liga MX.