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Futbol

Sergio Bueno es expulsado ante Pumas tras reclamos a Katia Itzel García

Expulsión de Sergio Bueno a manos de Katia Itzel García I AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 13:44 - 12 abril 2026
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El entrenador de los Cañoneros vio la tarjeta roja por quejas a la silbante

La primera mitad del encuentro entre Pumas y Mazatlán terminó tensa, pues tras el dominio de Universidad Nacional, los Cañoneros encontraron la forma de incomodar a los locales y descontar el marcador, sin embargo, el arbitraje comandado por Katia Itzel García no los dejó contentos.

Discusión entre Katia Itzel y Sergio Bueno I IMAGO7

¿Qué pasó con Katia Itzel García y Sergio Bueno?

Sobre el final del primer tiempo, Mazatlán armó un contraataque que prometía para ser una jugada importante, pero la silbante decidió cortar la jugada y provocó fuertes molestias entre los jugadores y el entrenador, Sergio Bueno.

Sergio Bueno en Ciudad Universitaria I IMAGO7

Los futbolistas del Mazatlán encararon a Katia Itzel García para reclamarle su decisión. Cuando la árbitra mexicana se dirigía al túnel, Sergio Bueno también se plantó para quejarse de haber concluido la primera mitad con una jugada prometedora en curso.

Katia Itzel García no dudó y le mostró la tarjeta roja, por lo que Sergio Bueno no estará en la segunda mitad del encuentro en Ciudad Universitaria y tampoco podrá estar cerca de sus dirigidos en el próximo juego frente a Querétaro.

Sergio Bueno tras ser expulsado I IMAGO7

Criticas a Katia Itzel García

García ha recibido múltiples críticas en las últimas semanas por aparecer en fotografías antiguas con la playera de Pumas, lo cual provocó desconfianza en su trabajo para un sector de la afición.

Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en participar en una Copa del Mundo, situación que pone los focos encima en cada actuación; el último tramo del torneo será clave para prepararse rumbo a la justa.

Sergio Bueno en el Estadio Azulcrema I IMAGO7
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