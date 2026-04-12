¡Inaudito! Emilio Lara termina en fosa del Estadio Corregidora durante el Querétaro vs Necaxa

Un momento tan insólito como inesperado se vivió durante el duelo entre Querétaro y Necaxa, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Corregidora, cuando un accidente poco común robó la atención de jugadores, aficionados y cuerpo arbitral.

El protagonista de la jugada fue el defensor Emilio Lara, quien en su intento por disputar el esférico cerca de la línea de fondo terminó protagonizando una escena digna de repetición. Todo ocurrió en una acción a máxima velocidad, cuando el futbolista de Necaxa persiguió el balón presionado por un rival, sin medir la cercanía con el límite del terreno de juego.

Emilio Lara previo a caer a fosa l CAPTURA

Al no poder frenar a tiempo, Lara perdió el equilibrio y terminó cayendo directamente en la fosa del estadio, ese espacio que divide el terreno de juego de las tribunas en una de las cabeceras, justo a un costado del tiro de esquina. La imagen causó sorpresa inmediata, pues no es habitual ver a un jugador desaparecer momentáneamente del campo en plena acción.

¿Qué sucedió tras caer?

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. El propio Emilio Lara logró reincorporarse casi de inmediato, saliendo por su propio pie del hueco y regresando al terreno de juego sin aparentes consecuencias físicas, lo que tranquilizó tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico de Necaxa.

Fosa del Estadio Corregidora l CAPTURA

El árbitro del encuentro detuvo brevemente el partido para asegurarse de que el jugador se encontrara en buenas condiciones. Tras unos segundos de revisión, el silbante permitió la reanudación del compromiso, que continuó con normalidad pese al peculiar episodio que acababan de presenciar.

En las gradas, la reacción pasó rápidamente de la preocupación a las risas. Los aficionados que se encontraban cerca de la zona no tardaron en tomar el momento con humor, generando una ola de comentarios y gestos que aligeraron la tensión tras la aparatosa caída.

Emilio Lara | IMAGO 7

Viral por caída

En redes sociales, el incidente no tardó en viralizarse, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. Usuarios destacaron lo inusual de la jugada, comparándola incluso con escenas cómicas, aunque siempre reconociendo la fortuna de que no hubo consecuencias graves para el futbolista.