¡Se ahogan! Necaxa cae ante Querétaro y se aleja de la Liguilla

El duelo entre Querétaro y Necaxa, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX ofreció intensidad, goles y hasta una lluvia importante en el Estadio Corregidora. Los Gallos aprovecharon mejor sus oportunidades y, pese a la reacción hidrocálida, terminaron por imponerse 3-1 en un partido que tuvo de todo, incluyendo momentos de tensión en la recta final.

Querétaro celebra su gol ante Necaxa en el Clausura 2026 I IMAGO7

Desde los primeros minutos, Querétaro mostró mayor iniciativa al frente. Apenas al 8’, generaron peligro con un tiro de esquina y poco después insistieron con disparos de media distancia, destacando los intentos de Mateo Coronel, quien comenzó a convertirse en protagonista del encuentro. Necaxa, por su parte, tardó en asentarse, aunque logró equilibrar la posesión tras el minuto 20.

La presión de los locales rindió frutos al minuto 29, cuando Santiago Homenchenko sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área que venció a Ezequiel Unsain, abriendo el marcador. El gol impulsó a Querétaro, que continuó generando llegadas, mientras Necaxa intentaba responder sin claridad en el último tercio.

Duelo de Querétaro vs Necaxa de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO7

Tormenta, pausa y dominio de Gallos

El encuentro cambió momentáneamente al minuto 38, cuando una fuerte tormenta acompañada de granizo obligó a extremar precauciones en la cancha. A pesar de las condiciones adversas, el partido continuó y Querétaro mantuvo su dominio, incluso cuando Necaxa estuvo cerca de empatar con un disparo al poste al 34’.

En la recta final del primer tiempo, los Gallos ampliaron la ventaja. Al 45+5’, Mateo Coronel apareció nuevamente, esta vez con un disparo cruzado de pierna izquierda que superó a Unsain para colocar el 2-0 antes del descanso. Necaxa incluso había anotado previamente, pero su gol fue anulado por una jugada invalidada.

Derrota de Necaxa en el Estadio Corregidora en Liga MX I IMAGO7

Reacción insuficiente de Necaxa

Para la segunda mitad, Necaxa salió con mayor determinación. Tras algunos avisos, logró descontar al minuto 61, cuando Tomás Badaloni remató de cabeza un centro preciso de Agustín Oliveros para poner el 2-1 y meter de lleno a su equipo en el partido.

El gol cambió la dinámica del encuentro, cerrando los espacios y elevando la tensión en el terreno de juego. Necaxa buscó el empate con insistencia, incluyendo un tiro libre peligroso y aproximaciones que no lograron concretarse, mientras Querétaro apostaba por el contragolpe.

José Hernández, portero de Querétaro celebra el tercer gol de su equipo I IMAGO7

Cuando parecía que los visitantes podían igualar, Querétaro sentenció el encuentro al 82’. Mateo Coronel firmó su gran actuación al participar en una jugada colectiva con Lucas Rodríguez que terminó empujando al fondo de la red para el 3-1 definitivo.

En los minutos finales, Necaxa intentó reaccionar incluso con desventaja numérica, pero la defensa queretana se mostró sólida y ordenada para mantener la ventaja. Así, los Gallos sellaron una victoria importante que los deja en la posición 14. Por su parte, Necaxa se aleja de los primeros ocho al caer hasta el lugar 12.