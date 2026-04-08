Querétaro y Juárez cierran de forma frenética para dividir puntos en partido pendiente

Los Bravos de Juárez han dejado ir la oportunidad de meterse a puestos de Liguilla después de perder por la mínima ante Querétaro en el marco del último duelo pendiente del Clausura 2026 disputado en el Estadio de La Corregidora.

Con pésimas definiciones de ambos lados, pero una excelente al final del lado de los emplumados, además de una pena máxima bien cobrada por parte de los visitantes, los puntos fueron divididos en casa de los Gallos.

Sebastián Jurado fue de los jugadores más importantes de los Bravos | Imago7

Partido de menos a más

El partido comenzó con muy pocas oportunidades de peligro, de hecho la mayor complicación dentro del campo queretano fueron las tarjetas amarillas, pues tan solo en el primer minuto, Daniel Parra fue el amonestado que inauguró ese rubro para los locales, pero las oportunidades de peligro parecían negadas a llegar en el compromiso pendiente.

Conforme pasaban los minutos, el encargado de darle un poco más de emoción al juego fue Sebastián Jurado, quien comenzó a atajar las tímidas llegadas de los Gallos. Una de ellas se dio al minuto 28, cuando un remate de Diego Reyes en un tiro de esquina realizado con el hombro, impactó el poste y dejó el esférico rodando en la línea, dejando a los defensores despejar.

Jhojan Julio había adelantado a los Gallos | Imago7

La segunda parte no fue tan diferente a la primera, pues con algunos destellos menores, los dos clubes trataban de sacar un resultado que favoreciera a su causa, pero la mayoría de los tiros se iban desviados de la portería del rival; sin embargo, todavía faltaba una historia por contarse en el terreno de juego por parte de los dirigidos por Esteban González.

Un final frenético en La Corregidora

Tuvo que llegar el tiempo de compensación para que el cero en el marcador se rompiera, pues en el 90+1', una jugada llena de rebotes en el área de los Bravos favoreció a Jhojan Julio, quien con un potente zurdazo venció al portero Jurado y le dio la ventaja a los suyos en los minutos finales, pero el árbitro ya había agregado 11 más, así que todavía faltaba tiempo, lo más parecido a un tiempo extra.

Al final de los minutos de agregado, en el 90+11', la defensa de Querétaro se equivocó, metiendo una mano que el árbitro contó como penal, el cual fue cobrado por Óscar Estupiñán, intercambiando todo por gol y un empate que los salva de la derrota y los deja a un solo punto del puesto ocho, el cual por el momento tiene Tigres y que los dejaría en la Liguilla del Clausura 2026.

Estupiñán fue el autor del gol del empate en el minuto final del duelo | Imago7