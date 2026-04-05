Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Nos sirve para recomponer’: Turco Mohamed sobre la derrota de Toluca ante Querétaro

Antonio 'Turco' Mohamed durante el juego Querétaro vs Toluca del Clausura 2026 I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:07 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico argentino reconoció la labor de Gallos y se mostró tranquilo ante el futuro del torneo

La Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó con un calendario llenó de sorpresas en todos y cada uno de los resultados, pero el que sin duda se llevó la tarde del sábado fue el de la victoria por la mínima de Querétaro sobre el Bicampeón Toluca, situación que no pasó por alto para el estratega de los Diablos, Antonio ‘Turco’ Mohamed.

Turco Mohamed saludando a Querétaro previo al duelo de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO

¿Qué dijo el Turco?

Luego de que Querétaro se impuso con un agónico gol de Ali Ávila a los Escarlatas, el técnico argentino, Turco Mohamed, aseguró que su equipo no fue contundente dentro del campo, además de reconocer que el equipo local fue superior y su victoria fue más que merecida.

Con respecto al partido, creo que nos tiene que servir de enseñanza. El rival hizo un trabajo muy bueno, nos ganó bien. Y a nosotros nos llega la derrota en un momento que no esperábamos, pero tenemos que seguir trabajando, aprendiendo, mejorando“, declaró Mohamed.
Jesús Gallardo lamentándose una falla en el parido contra Querétaro del Clausura 2026 I IMAGO7

Pese a perder los tres asuntos, Mohamed aseguró que esta situación sirve de enseñanza, pues al equipo de Toluca nunca le cae mal una ‘pizca de humildad’, misma que ayuda al equipo a seguir creciendo y fortaleciéndose dentro del terreno de juego.

 El rival la aprovechó bien y ganó justamente. En el futbol se puede perder, lo que hay que hacer es aprender. Nosotros siempre hablamos de la humildad, entonces parte de la humildad es aceptar la derrota y seguir construyendo. Creo que esto nos tiene que servir mucho para pensar lo que hicimos mal y mejorar. Nada más”, añadió el Turco.
Querétaro celebra el gol de la victoria ante Toluca I IMAGO7

Finalmente, el estratega Bicampeón del futbol mexicano, confesó que a su equipo no le gusta perder, no obstante, estos errores les sirven para aprender y poder cambiar las cosas en los partidos futuros, así como también poder hacer un análisis de qué se puede y qué no hacer en lo que resta del campeonato.

Nunca nos gusta perder, pero una derrota llega en un buen momento para analizar y para ver qué dejamos de hacer. Este tipo de tropezones nos han pasado en otro momento y nos han servido para recomponer y salir adelante. Así que puede pasar que juguemos un partido así y que nos ganen. Nos ganaron bien. Como digo siempre, hacemos las cuentas al final y veremos para qué nos alcanza”, concluyó.
Antonio Mohamed en el duelo ante San Diego FC | MEXSPORT

Camino de Toluca en el cierre del torneo

Tras caer en la Corregidora, Toluca tendrá que dar vuelta a la página lo más rápido posible, pues su siguiente encuentro será a mitad de semana ante el L.A. Galaxy, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo que ya anunció Antonio Mohamed ‘es prioridad’ para los Diablos.

Por otro lado, en el cierre del Clausura 2026 el Toluca tendrá como rivales finales a las plantillas del América, Atlético de San Luis, Mazatlán y León, juegos donde será crucial sumar si es que buscan estar en la parte alta de la tabla general, donde actualmente se encuentran en tercero con 26 unidades.

Falla de Juan Cázares de Querétaro ante Luis García de Toluca I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo