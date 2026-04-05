‘Nos sirve para recomponer’: Turco Mohamed sobre la derrota de Toluca ante Querétaro

La Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó con un calendario llenó de sorpresas en todos y cada uno de los resultados, pero el que sin duda se llevó la tarde del sábado fue el de la victoria por la mínima de Querétaro sobre el Bicampeón Toluca, situación que no pasó por alto para el estratega de los Diablos, Antonio ‘Turco’ Mohamed.

Turco Mohamed saludando a Querétaro previo al duelo de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO

¿Qué dijo el Turco?

Luego de que Querétaro se impuso con un agónico gol de Ali Ávila a los Escarlatas, el técnico argentino, Turco Mohamed, aseguró que su equipo no fue contundente dentro del campo, además de reconocer que el equipo local fue superior y su victoria fue más que merecida.

Con respecto al partido, creo que nos tiene que servir de enseñanza. El rival hizo un trabajo muy bueno, nos ganó bien. Y a nosotros nos llega la derrota en un momento que no esperábamos, pero tenemos que seguir trabajando, aprendiendo, mejorando“, declaró Mohamed.

Jesús Gallardo lamentándose una falla en el parido contra Querétaro del Clausura 2026 I IMAGO7

Pese a perder los tres asuntos, Mohamed aseguró que esta situación sirve de enseñanza, pues al equipo de Toluca nunca le cae mal una ‘pizca de humildad’, misma que ayuda al equipo a seguir creciendo y fortaleciéndose dentro del terreno de juego.

El rival la aprovechó bien y ganó justamente. En el futbol se puede perder, lo que hay que hacer es aprender. Nosotros siempre hablamos de la humildad, entonces parte de la humildad es aceptar la derrota y seguir construyendo. Creo que esto nos tiene que servir mucho para pensar lo que hicimos mal y mejorar. Nada más”, añadió el Turco.

Querétaro celebra el gol de la victoria ante Toluca I IMAGO7

Finalmente, el estratega Bicampeón del futbol mexicano, confesó que a su equipo no le gusta perder, no obstante, estos errores les sirven para aprender y poder cambiar las cosas en los partidos futuros, así como también poder hacer un análisis de qué se puede y qué no hacer en lo que resta del campeonato.

Nunca nos gusta perder, pero una derrota llega en un buen momento para analizar y para ver qué dejamos de hacer. Este tipo de tropezones nos han pasado en otro momento y nos han servido para recomponer y salir adelante. Así que puede pasar que juguemos un partido así y que nos ganen. Nos ganaron bien. Como digo siempre, hacemos las cuentas al final y veremos para qué nos alcanza”, concluyó.

Antonio Mohamed en el duelo ante San Diego FC | MEXSPORT

Camino de Toluca en el cierre del torneo

Tras caer en la Corregidora, Toluca tendrá que dar vuelta a la página lo más rápido posible, pues su siguiente encuentro será a mitad de semana ante el L.A. Galaxy, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo que ya anunció Antonio Mohamed ‘es prioridad’ para los Diablos.

Por otro lado, en el cierre del Clausura 2026 el Toluca tendrá como rivales finales a las plantillas del América, Atlético de San Luis, Mazatlán y León, juegos donde será crucial sumar si es que buscan estar en la parte alta de la tabla general, donde actualmente se encuentran en tercero con 26 unidades.