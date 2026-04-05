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Futbol

¿Contra el reglamento? Esto dicen las normas sobre los seis cambios hechos por América

André Jardine, entrenador del América, en el TSM Corona, previo al partido ante Santos Laguna del Clausura 2026 | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 07:57 - 05 abril 2026
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El equipo de Copa hizo una sustitución más de las estipuladas por las normas, sin embargo, nada fuera de la ley

El empate entre Club América y Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026 no solo dejó reparto de puntos, sino también una jugada administrativa que generó conversación entre aficionados. El 1-1 en el marcador pasó a segundo plano cuando se detectó que el conjunto azulcrema realizó seis cambios durante el encuentro disputado en el calendario regular de la Liga MX.

Ramón Juárez, defensor de América, en lamento ante Santos Laguna en el Clausura 2026 | MEXSPORT

A lo largo del partido, el técnico André Jardine movió sus piezas desde el banquillo, dando ingreso a varios futbolistas en busca de modificar el trámite del juego. Sin embargo, fue la última sustitución la que encendió las dudas, al parecer superar el límite permitido por el reglamento vigente.

En redes sociales, usuarios comenzaron a cuestionar si se había cometido una infracción reglamentaria, ya que el equipo capitalino parecía haber excedido el número de modificaciones autorizadas. La conversación se centró en la posibilidad de una alineación indebida o una sanción posterior.

Kevin Picon intentando detener a Brian Rodríguez | MEXSPORT

¿Qué establece el reglamento de la Liga MX?

De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, específicamente en el Artículo 32, los clubes tienen permitido realizar un máximo de cinco sustituciones durante un partido. Estas deben ejecutarse en un máximo de tres ventanas, sin importar la posición de los jugadores involucrados.

La normativa vigente para los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 detalla que los cinco cambios deben salir del listado de suplentes registrados, y no contempla diferencias entre porteros y jugadores de campo. Este apartado es el que generó confusión al observar el desarrollo del encuentro.

El momento clave llegó cuando América envió al campo a Isaías Violante en lugar de Alejandro Zendejas, lo que representaba aparentemente la sexta modificación. Antes de ese movimiento, ya habían ingresado otros cinco futbolistas, lo que reforzó la percepción de una posible irregularidad.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez I IMAGO7

La excepción que permitió un cambio extra

Pese a las dudas iniciales, el reglamento contempla una excepción específica que explica lo ocurrido en el partido. Se trata del Cambio por Protocolo de Conmoción (CPC), una medida que permite una sustitución adicional en caso de una posible lesión cerebral.

Esta situación se activó cuando Aldo López tuvo que abandonar el terreno de juego tras un incidente, siendo reemplazado por Tahiel Jiménez. Al aplicarse el protocolo, ambos equipos adquirieron el derecho a realizar una sustitución extra sin infringir las reglas.

Isaías Violante, jugador del América I IMAGO7

De esta manera, el sexto cambio realizado por América se encuentra dentro de lo permitido por la normativa, descartando cualquier falta administrativa. Incluso, en los registros oficiales del partido se identificó la etiqueta correspondiente al CPC en la sustitución, lo que respalda la legalidad de la decisión arbitral.

En los partidos de los Torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, los Clubes podrán realizar un máximo de cinco sustituciones de Jugadores en cada partido y dispondrán de un máximo de tres oportunidades para realizar estas sustituciones. No habrá diferencia entre Porteros y Jugadores. Los cinco Jugadores que vayan a ser sustituidos se elegirán del total de los Jugadores suplentes”, se lee en el reglamento.
América vs Santos Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO7
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