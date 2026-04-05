“No hay plantilla competitiva”: Chaco Giménez y Hernán Cristante ‘destrozan’ al América

Terminó la jornada sabatina de la Liga MX, donde el juego del cierre fue el del América ante Santos Laguna. El equipo de Copa llegaba como amplio favorito tras el mal paso del equipo de la Comarca, sin embargo, el mal momento de los azulcremas hizo ver bien al cuadro de Torreón, el cual alcanzó a sacar el empate con todo y un hombre menos, situación que generó polémica.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT

Un América sin idea

Durante el juego correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026, una vez más el cuadro de André Jardine se vio bastante limitado en términos futbolísticos, pues poco y nada generó en el área del equipo de casa.

El mal resultado del América no pasó por alto, pues durante el programa ‘Cuadro Titular’ los ex jugadores de Liga MX, Chaco Giménez y Hernán Cristante, ‘arremetieron’ contra los azulcremas, esto tras su mal prestación futbolística, aunada a los error que causaron el empate ante Santos.

Isaías Violante, jugador del América I IMAGO7

Durante la transmisión aseguraron que el América poco y nada hacía dentro del rectángulo de juego, destacando la inseguridad del equipo y la nula creación durante el juego colectivo, situación que hace ver la dependencia de lo que hagan y dejen de hacer Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez.

El ex jugador de la Máquina de Cruz Azul también destacó la ausencia de un ‘9’ dentro de la plantilla de Jardine, pues la Pantera Zúñiga y Pato Salas no terminan de convencer, mientras que Henry Martín no logra superar el tema de las lesiones.

Finalmente, el analista y miembro de Cuadro Titular, Fernando Cevallos, remató diciendo que el América ya no tiene la plantilla e antes, la cual tenía hasta tres jugadores por posición, lo que lo hacía competitivo de manera interna, aunado a la mala planeación de fichajes durante el mercado de invierno.

Carlos Acevedo, portero de Santos, en el empate ante América en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo marcha el panorama de América?

Tras el empate a un gol ante Santos en el TSM Corona, el equipo azulcrema quedó en la sexta posición de la tabla general con 18 unidades, lo cual lo hace respirar para entrara a la Liguilla, sin embargo, los duelos ante Toluca, Cruz Azul y Atlas serán de ‘matar o morir’ si los de Copa quieren llegar a la fase final del torneo.

Además del bravo cierre en Liga MX, en las próximas dos semanas el equipo del América se jugará su pase a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Nashville,