André Jardine revela "un vestidor molesto" en América tras empate ante Santos

El Club América abandonó la Comarca Lagunera con un punto que sabe a derrota. A pesar de enfrentarse al peor equipo de la temporada y contar con superioridad numérica en el campo, las Águilas no lograron cerrar el partido y la igualada ante Santos ha ocasionado enejo entre los jugadores de Coapa.

Ramón Juárez, defensor de América, en lamento ante Santos Laguna en el Clausura 2026 | MEXSPORT

UN VESTIDOR MOLESTO

Al finalizar el encuentro en Torreón, el director técnico André Jardine no ocultó la realidad que vive su plantel. El estratega brasileño confesó que dentro del vestidor de las Águilas se respira molestia por el empate ante los Guerreros.

"Sin duda un sabor de frustración por el esfuerzo que hicimos para estar al frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar la victoria de la forma que fue, con un hombre más y vuelve a pasar de sufrir un gol al final, no sustentar la victoria. Un vestidor molesto".

Esta no es la primera vez en el torneo que el conjunto de Coapa sufre desconexiones defensivas en los minutos finales, una tendencia que ha transformado lo que deberían ser victorias contundentes en repartos de puntos que complican su estabilidad emocional.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez I IMAGO7

AMÉRICA SUBE EN LA TABLA

A pesar del descontento, las matemáticas le dieron un respiro inesperado a Jardine. Debido a los tropiezos de Atlas y Tigres, América logró escalar dos posiciones, situándose momentáneamente en la sexta plaza con 18 unidades.

"Tal vez la única cosa rescatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos dos, que los otros equipos también están sufriendo, ves Toluca perdiendo, Cruz Azul perdiendo, es el torneo muy parejo en este momento, muy equilibrado".

Para el cuerpo técnico, este equilibrio en la Liga MX es el clavo ardiendo al que se aferran para justificar que, pese al mal funcionamiento, el objetivo de la clasificación sigue intacto.

Jardine cerró su intervención apelando a la memoria histórica reciente del club. El estratega recordó que el formato del futbol mexicano permite soñar con el título a pesar de tener una temporada de altibajos y lo importante es clasificar a la Liguilla.

"Momento de atravesar, de clasificar y de entender una vez más de lo que se trata el torneo mexicano, que la primera parte es tratar de clasificarse entre los ocho y ahí sí como si fuera un nuevo torneo, con otro formato donde realmente se decide al campeón mexicano".