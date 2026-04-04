Bravos de Juárez arrebata el triunfo a Puebla con empate agónico en el Cuauhtémoc

Le roban el triunfo a la Franja. FC Juárez obtuvo un empate con sabor a victoria después de igualar 1-1 ante Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Pedro Caixinha encontró el gol en la parte final del encuentro a través de Madson de Souza para hilar su segundo partido consecutivo sin derrota.

Por su parte, Puebla dejó escapar la oportunidad de reencontrarse con el triunfo por lo que hiló su cuarto partido sin victoria, hundiéndose en la parte baja de la clasificación y de la tabla de cocientes.

Bravos de Juárez empata con Puebla l IMAGO7

¿Cómo fue el partido?

El primer tiempo fue cerrado y muy disputado, con pocas oportunidades claras pese a la intensidad de ambos equipos. Juárez intentó imponer condiciones desde el arranque, generando la ocasión más peligrosa con un cabezazo de José García que pasó rozando el larguero. Jairo Torres también fue protagonista, insistiendo con varios disparos desde fuera del área, aunque sin lograr precisión.

Con el paso de los minutos, Puebla fue encontrando mejores sensaciones y logró equilibrar el trámite del partido. La respuesta llegó con un disparo lejano de Fernando Monárrez que fue bien controlado, en un cierre de primera mitad parejo, con ambos equipos compitiendo pero sin lograr romper el cero.

Puebla vs Juárez | MEXSPORT

Ya en la segunda mitad, Puebla salió con mayor determinación. Alejandro Organista intentó desde fuera del área, pero su disparo fue bloqueado, mientras que Juan Vargas tuvo otra oportunidad dentro del área que terminó enviando por encima del arco. La más peligrosa llegó con Emiliano Gómez, quien sacó un potente disparo que rozó la escuadra y estuvo muy cerca de romper el empate.

La insistencia finalmente dio frutos. Iker Moreno apareció dentro del área con gran olfato: primero sacó un disparo de volea que fue atajado por el arquero, pero en la misma jugada aprovechó el rebote y definió con contundencia para poner en ventaja a Puebla con el 1-0.

Tras el gol, Juárez intentó reaccionar de inmediato. Óscar Estupiñán tuvo una ocasión clara dentro del área, pero su remate se fue apenas desviado del poste. Jairo Torres volvió a intentarlo, ahora más cerca del arco, aunque sin éxito. Más adelante, Rodolfo Pizarro buscó sorprender con un disparo desde fuera del área que fue bloqueado por la defensa.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla | IMAGO7

El conjunto Fronterizo encontró el gol en la parte final del partido, después de que Juárez igualó el marcador. En una llegada por la banda derecha, Fernando Nevarez envió un pase filtrado a segundo poste, donde apareció Madson de Souza para cerrar la pinza y colocar el 1-1 en el marcador.

Con uno menos el Puebla