El motivo por el cuál el partido entre Querétaro y Juárez se jugará en martes

Bravos de Juárez y Gallos Blancos de Querétaro disputarán su partido pendiente de la jornada 7 del Clausura 2026, el partido será entre semana junto con los partidos de Concacaf Champions Cup.

Juan Cázarez peleando un balón con Federico Pereira l IMAGO7

Tanto fronterizos como queretanos disputarán un juego que puede ser clave para lograr escalar en posiciones en la tabla general. Ambos equipos se juegan la oportunidad de obtener los últimos boletos a Liguilla.

El partido iba a jugarse originalmente en el mes de febrero, pero los hechos violentos en el estado de Querétaro tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho' impidieron que el duelo se llevase a cabo por seguridad de jugadores y aficionados.

Varios partidos de la Liga MX y Liga MX Femenil se tuvieron que suspender debido a protocolos de seguridad tras varios bloqueos en carreteras e incendio de negocios, tiendas departamentales, autobuses y vehículos de uso particular.

Entre estos partidos también se tuvo que suspender el Clásico Nacional Femenil entre América y Chivas, aunque pocos días después, la Selección Mexicana disputó un amistoso en el Estadio Corregidora ante Islandia.

Gallos Blancos quiere la victoria en casa

Gallos Blancos de Querétaro buscará hacer pesar su casa para consolidar un buen resultado ante un rival como Bravos que tiene ciertos destellos de buen futbol por momentos y que puede agarrar mal parados al conjunto de La Corregidora

¿Dónde y cuándo ver el partido?

La plantilla de FC Juárez l IMAGO7