Liga MX: La cuarta liga más valiosa de todo el continente

El futbol mexicano reafirma su poderío financiero en la región al posicionarse como la cuarta liga más valiosa de todo el continente americano. De acuerdo a datos de Transfermkt, con una valoración total de 928,3 millones de euros, el circuito azteca supera a mercados históricos de Sudamérica, aunque todavía se mantiene a la sombra del dominio brasileño y el crecimiento de la MLS.

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Dentro del ecosistema mexicano, el Club América se mantiene en la cima como el estandarte económico, con una plantilla tasada en 98,9 millones de euros. Al conjunto de Coapa le siguen de cerca instituciones como Toluca (86,7 millones), Chivas y Cruz Azul, superando todos la barrera de los 80 millones de euros, lo que demuestra una competitividad interna equilibrada en términos de inversión.

A pesar de la solidez de la Liga MX, la brecha respecto al podio continental es notable, especialmente frente al gigante sudamericano que lidera el ranking con cifras de otra galaxia.

Puesto Liga Valor Total (Euros) Club más valioso 1 Brasileirão 1.940 millones Palmeiras (223M) 2 MLS (EE. UU.) 1.370 millones Inter Miami (84,8M) 3 Liga Profesional (Arg) 968 millones* River Plate (99,4M) 4 Liga MX 928,3 millones Club América (98,9M) 5 Primera A (Col) 205,6 millones Atl. Nacional (22,5M)

BRASIL, LÍDER CON GRAN DIFERENCIA

El Brasileirão juega en su propia liga. Con una valoración que roza los 2.000 millones de euros, cuenta con nueve clubes que superan individualmente los 100 millones de euros. Para dimensionar su poder, las plantillas de Palmeiras y Flamengo valen más que toda la liga colombiana o uruguaya en su conjunto.

MLS SUBE COMO LA ESPUMA

La MLS se queda con la plata gracias a su infraestructura de 30 equipos y figuras mediáticas como Lionel Messi, cuyo Inter Miami lidera la liga con 84,8 millones. Por su parte, Argentina resiste en el tercer puesto pese a su contexto económico; aunque sus grandes como River Plate (99,4M) y Boca Juniors (90,8M) tienen valores similares a los de la Liga MX, el volumen total de su mercado le permite mantenerse arriba.

Lionel Messi marcando en la inauguración del NU Stadium | AP