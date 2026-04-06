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Futbol

Liga MX: La cuarta liga más valiosa de todo el continente

Logo de la Liga MX | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:00 - 06 abril 2026
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El campeonato mexicano se sitúa por debajo de Brasil, Estados Unidos y Argentina

El futbol mexicano reafirma su poderío financiero en la región al posicionarse como la cuarta liga más valiosa de todo el continente americano. De acuerdo a datos de Transfermkt, con una valoración total de 928,3 millones de euros, el circuito azteca supera a mercados históricos de Sudamérica, aunque todavía se mantiene a la sombra del dominio brasileño y el crecimiento de la MLS.

América vence 1-0 a Philadelphia | MEXSPORT

Dentro del ecosistema mexicano, el Club América se mantiene en la cima como el estandarte económico, con una plantilla tasada en 98,9 millones de euros. Al conjunto de Coapa le siguen de cerca instituciones como Toluca (86,7 millones), Chivas y Cruz Azul, superando todos la barrera de los 80 millones de euros, lo que demuestra una competitividad interna equilibrada en términos de inversión.

A pesar de la solidez de la Liga MX, la brecha respecto al podio continental es notable, especialmente frente al gigante sudamericano que lidera el ranking con cifras de otra galaxia.

Puesto

Liga

Valor Total (Euros)

Club más valioso

1

Brasileirão

1.940 millones

Palmeiras (223M)

2

MLS (EE. UU.)

1.370 millones

Inter Miami (84,8M)

3

Liga Profesional (Arg)

968 millones*

River Plate (99,4M)

4

Liga MX

928,3 millones

Club América (98,9M)

5

Primera A (Col)

205,6 millones

Atl. Nacional (22,5M)

BRASIL, LÍDER CON GRAN DIFERENCIA

El Brasileirão juega en su propia liga. Con una valoración que roza los 2.000 millones de euros, cuenta con nueve clubes que superan individualmente los 100 millones de euros. Para dimensionar su poder, las plantillas de Palmeiras y Flamengo valen más que toda la liga colombiana o uruguaya en su conjunto.

MLS SUBE COMO LA ESPUMA

La MLS se queda con la plata gracias a su infraestructura de 30 equipos y figuras mediáticas como Lionel Messi, cuyo Inter Miami lidera la liga con 84,8 millones. Por su parte, Argentina resiste en el tercer puesto pese a su contexto económico; aunque sus grandes como River Plate (99,4M) y Boca Juniors (90,8M) tienen valores similares a los de la Liga MX, el volumen total de su mercado le permite mantenerse arriba.

Lionel Messi marcando en la inauguración del NU Stadium | AP

Finalmente, Colombia cierra el selecto grupo con 205,6 millones de euros, liderada por un Atlético Nacional que, paradójicamente, sería uno de los planteles de menor valor si compitiera en el mercado de Brasil.

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