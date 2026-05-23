Luis García se vuelve viral por confundir marca en plena transmisión del México vs Ghana

Durante el partido en el que la Selección Nacional venció 2-0 a Ghana, un momento inesperado se robó la conversación en redes: el comentarista Luis García protagonizó un simpático “tropezón” en vivo al mencionar a la marca FUD como “FUT”.

Lejos de afectar la transmisión, el momento rápidamente conectó con la audiencia y detonó una ola de comentarios, memes y reacciones que llevaron el nombre del exseleccionado nacional a posicionarse entre las principales tendencias.

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Y es que Luis García, reconocido por su estilo cercano y auténtico frente al micrófono, convirtió este guiño involuntario en un momento ligero y memorable para los aficionados, demostrando que incluso en los pequeños detalles se pueden generar grandes conversaciones.

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Así, lo que pudo ser solo un error, terminó por sumarse a la experiencia del partido con un toque de humor, conectando de forma natural con la audiencia y reforzando la presencia de la marca en uno de los momentos de mayor atención futbolera.

Durante el partido en el que la Selección Nacional venció 2-0 a su similar de Ghana, se volvió tendencia en redes el error que cometió el comentarista Luis García, pues durante la transmisión para la televisora en la que trabaja, cambió la mención de la marca líder en alimentos de Carnes Frías FUD y la llamó FUT.

El exfutbolista y también seleccionado nacional con México es todo un referente en el micrófono, pues desde su retiro de las canchas y su incorporación a los medios de comunicación, se ha convertido en una voz autorizada por su análisis de la cancha y todo lo que sucede en el futbol nacional.

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Sin embargo, en esta ocasión su nombre se volvió viral en redes debido a un error que cometió en vivo en plena transmisión de televisión nacional, cuando tomó la palabra y se dispuso a cumplir con una mención comercial.

En redes sociales, los aficionados al futbol que estaban viendo el partido de la Selección Nacional no dejaron escapar el error, convirtiéndolo en tema de conversación, memes y todo tipo de comentarios que incluso colocaron el nombre de Luis García entre las palabras más buscadas de la web.