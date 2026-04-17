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Futbol

Mazatlán vs Querétaro: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 15 del Clausura 2027 de la Liga MX?

Mazatlán recibe a Querétaro en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Mazatlán recibe a Querétaro en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:41 - 16 abril 2026
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Los Cañoneros están a punto de despedirse de la Primera División y buscarán un cierre digno

Mazatlán se enfrentará a Gallos Blancos de Querétaro en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. Este duelo promete ser interesante dentro del calendario del torneo mexicano, con ambos equipos necesitados de puntos importantes.

Así llegan Mazatlán y Gallos Blancos a la Jornada 15

Los Cañoneros llegan a este encuentro atravesando un momento complicado, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos y luego de dos derrotas consecutivas: cayeron 3-1 ante Pumas el fin de semana pasado y frente a Necaxa una semana antes.

Jaime Gómez y Anderson Duarte, durante el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025 | IMAGO 7
Jaime Gómez y Anderson Duarte, durante el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025 | IMAGO 7

Previo a dichos compromisos, consiguieron un empate 1-1 contra Cruz Azul y perdieron 2-0 ante América. Su única victoria en estos partidos recientes fue hace un mes, el 7 de marzo de 2026, 4-2 contra León, por lo que tienen cuatro de 15 puntos posibles, con siete goles a favor y diez en contra.

Por su parte, Querétaro llega en un mejor momento, invicto en sus últimos cinco compromisos. Los Emplumados vienen de vencer 3-1 a Necaxa, luego de que empataron 1-1 con FC Juárez y ganaron 1-0 contra Toluca. Previamente empataron sin goles frente a Atlas y Tigres, para 11 de 15 puntos posibles, con cinco goles a favor y dos en contra.

Historial entre Mazatlán y Gallos Blancos

El último enfrentamiento entre estos equipos se produjo el 2 de noviembre de 2025 en la Liga MX, con victoria para Queretaro 1-0. De hecho, los queretanos han ganado los dos últimos duelos directos por el mismo marcador de 1-0.

Gallos de Querétaro, en el partido contra Necaxa del Clausura 2026. l MEXSPORT
Gallos de Querétaro, en el partido contra Necaxa del Clausura 2026. l MEXSPORT

Anteriormente, el 5 de octubre de 2024, empataron 2-2 en el Estadio el Encanto, mientras que el 13 de abril de 2024, los mazatlecos se impusieron por 2-0 en el Estadio Corregidora. El historial reciente muestra un balance equilibrado, con dos victorias para cada equipo y un empate en los últimos cinco enfrentamientos.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Viernes 17 de abril de 2026

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio El Encanto

  • Transmisión: Azteca 7 y Fox One

Pumas vs Mazatlán Jornada 13 Clausura 2026 Liga MX I MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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