FMF sanciona a Sergio Bueno con multa y trabajo social tras su altercado con Katia Itzel

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó de manera oficial las sanciones contra Sergio Bueno, director técnico de Mazatlán, luego de su expulsión durante el partido ante Pumas, donde protagonizó una polémica con la árbitra Katia Itzel. El organismo determinó que el estratega incurrió en conducta impropia.

De acuerdo con el comunicado emitido este 17 de abril, las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria analizaron el caso y concluyeron que el técnico incumplió los protocolos y reglamentos vigentes del futbol mexicano tras su reacción ante la silbante.

Sergio Bueno le reclama a Katia Itzel en el Pumas vs Mazatlán, en CU. l IMAGO7

Como parte del castigo, la FMF estableció que Bueno deberá pagar una multa económica, además de cumplir con horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género.

Asimismo, el entrenador de Mazatlán tendrá que cumplir con un partido de suspensión, derivado de la tarjeta roja que recibió tras reclamarle a Katia Itzel García.

Katia Itzel García en el partido de Pumas vs Mazatlán | MEXSPORT

FMF advierte a Sergio Bueno tras polémica con Katia Itzel

En el mismo documento, la Federación también apercibió al técnico sobre su conducta futura, dejando claro que cualquier reincidencia podría traer consecuencias más severas dentro de la competencia.

La sanción se originó a partir de los hechos ocurridos tras su expulsión, cuando Bueno reaccionó de manera airada contra la árbitra luego de que se anulara una jugada de peligro para Mazatlán.

Sergio Bueno en el Estadio Azulcrema | IMAGO7

Federación reitera compromiso con equidad y respeto en el futbol

El incidente se registró cerca del final del primer tiempo, momento en el que Katia Itzel García tomó la decisión arbitral que desató la molestia del estratega y derivó en su expulsión inmediata.