¿Alarma en el Tri? Raúl Jiménez pierde la titularidad en el Fulham a menos de dos meses del Mundial

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase crítica. A exactamente 54 días del silbatazo inicial, una sombra de incertidumbre se posa sobre la Selección Mexicana: el presente de su referente ofensivo, Raúl Jiménez, quien ha vuelto a un rol secundario en la Premier League.

Lo que parecía ser el torneo de consolidación para el "Lobo de Tepeji", tras tres citas mundialistas viviendo a la sombra de otros delanteros, hoy se ve empañado por una notable reducción de minutos en el Fulham.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

RAÚL JIMÉNEZ EN LA BANCA DEL FULHAM

Jiménez inició la campaña actual remando contra corriente desde la suplencia, logrando revertir su situación a base de goles y actuaciones sólidas que lo catapultaron al once inicial del conjunto londinense. No obstante, en la recta final del campeonato, la inercia ha cambiado.

En las últimas tres jornadas de la liga inglesa, el ariete mexicano ha tenido que conformarse con participar como revulsivo, sumando una actividad limitada:

Jornada 31 vs. Burnley: 8 minutos jugados (Anotó 1 gol).

Jornada 32 vs. Liverpool: 10 minutos jugados.

Jornada 33 vs. Brentford: 23 minutos jugados.

A pesar de su efectividad —demostrada con el gol ante el Burnley en apenas unos instantes de juego—, la falta de rodaje como titular preocupa al cuerpo técnico nacional, que considera el ritmo de competencia un factor innegociable para el debut mundialista.

Raúl Jiménez asistió en el gol de Wilson| AP

EL CAMINO DE JIMÉNEZ PARA EL MUNDIAL

Al Fulham le restan cinco partidos para concluir la temporada. Aunque el equipo marcha en la posición 12 de la tabla general, las matemáticas aún le permiten soñar con puestos de competiciones europeas.

Este escenario obliga al club a disputar duelos de alta intensidad en el cierre de la Premier League, lo que representa una oportunidad de oro para que Jiménez recupere la confianza del técnico Marco Silva y, sobre todo, la condición física necesaria para liderar el ataque tricolor.

RAÚL SE PERFILA A SER TITULAR EN EL MUNDIAL

Raúl Jiménez sigue perfilándose como el centro delantero titular para el esquema de México en 2026. Su experiencia y jerarquía en Europa lo mantienen como la opción principal, pero el "fantasma" de la falta de ritmo es un riesgo latente.

La Selección Mexicana necesita a su goleador en plenitud de condiciones. Las próximas semanas serán determinantes para saber si Jiménez llegará a la concentración con la pólvora encendida o si el Tri tendrá que ajustar sus planes de emergencia en la zona de definición.