¿Se ampliará el plazo para registrar líneas celulares? Esto dice la CRT

A medida que se acerca el cierre de junio, aumenta el número de usuarios que buscan información sobre el registro obligatorio de líneas celulares en México. La principal inquietud gira en torno a la posibilidad de que las autoridades otorguen más tiempo para completar el procedimiento.

La medida fue implementada por el gobierno federal como parte de una estrategia para vincular cada línea móvil activa con una identidad oficial. Para ello, los titulares deben proporcionar datos que permitan acreditar quién es el responsable del número telefónico.

El proceso aplica para todas las compañías de telefonía móvil que operan en el país y abarca tanto a usuarios de servicios de prepago como de pospago, así como a personas físicas y morales que cuenten con líneas activas.

La medida forma parte de una estrategia para fortalecer la identificación de los titulares de líneas móviles./ RS

Desde el inicio del programa, el 9 de enero de 2026, los usuarios han podido realizar el procedimiento utilizando documentos como la CURP y una identificación oficial vigente.

¿Existe la posibilidad de una prórroga?

Ante las dudas que han surgido en las últimas semanas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reiteró que el calendario establecido continúa vigente.

La dependencia informó que el periodo para cumplir con el registro finalizará el 30 de junio de 2026, fecha que hasta el momento permanece sin modificaciones.

De acuerdo con la autoridad responsable, no existe un anuncio oficial relacionado con una ampliación del plazo, por lo que el proceso mantiene las fechas originalmente establecidas.

Las compañías telefónicas que operan en México participan en el proceso de actualización de datos./ IA

Lo que ocurrirá después del cierre del registro

Una vez concluido el periodo fijado por las autoridades, las líneas que no hayan sido vinculadas con la información requerida podrían quedar sujetas a medidas administrativas relacionadas con la prestación del servicio.

La CRT ha señalado que el objetivo es que todos los números en operación cuenten con un titular identificado conforme a los lineamientos vigentes, por lo que el cumplimiento del trámite forma parte de las disposiciones regulatorias actualmente en marcha.

Las personas que no hayan realizado el procedimiento antes de la fecha límite todavía podrán regularizar su situación mediante los mecanismos establecidos por las autoridades y los operadores de telefonía.

Con el vencimiento del plazo cada vez más cercano, la recomendación para los usuarios es verificar si su línea ya fue registrada correctamente y atender cualquier requisito pendiente antes del 30 de junio de 2026.