Pachuca remonta y golea a Santos Laguna con noche brillante de Víctor Guzmán

Pachuca firmó una victoria contundente al imponerse 4-2 a Santos Laguna en un partido lleno de intensidad, goles y momentos clave en el Estadio Hidalgo. Aunque los visitantes sorprendieron desde el inicio, los Tuzos supieron reaccionar y dominar el encuentro con autoridad.

El conjunto hidalguense mostró capacidad de respuesta tras verse abajo en el marcador y terminó por construir un triunfo sólido que lo mantiene como uno de los equipos protagonistas del torneo. La figura de Víctor Guzmán fue determinante en una noche donde Pachuca fue de menos a más.

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Pachuca responde tras el golpe inicial de Santos

El partido comenzó con sorpresa, ya que apenas al minuto 1, Santos Laguna tomó ventaja con un gol de Lucas Di Yorio tras un contragolpe bien ejecutado. Sin embargo, Pachuca no tardó en reaccionar y comenzó a generar peligro constante sobre la portería rival.

La insistencia rindió frutos al minuto 15, cuando Víctor Guzmán igualó el marcador con un disparo preciso dentro del área. El mediocampista volvió a aparecer al minuto 35 con un potente tiro desde fuera del área para darle la vuelta al partido antes del descanso.

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Para la segunda mitad, Pachuca mantuvo el control del juego y amplió la ventaja al minuto 60 nuevamente con Guzmán, quien firmó una actuación destacada. Santos intentó responder, pero se vio superado por el ritmo y la presión del equipo local.

Goleada, autogol y cierre intenso en el Hidalgo

El dominio de Pachuca se reflejó nuevamente al minuto 72, cuando Carlos Sánchez marcó el 4-1 con un disparo colocado al ángulo. A pesar de la desventaja, Santos no bajó los brazos y buscó acortar distancias en la recta final del encuentro.

El cierre tuvo un momento curioso cuando al minuto 89 se registró un autogol de Jonatan Ramírez, que puso el 4-2 definitivo en el marcador. Aun así, la diferencia ya era amplia y no comprometió el triunfo de los Tuzos.

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