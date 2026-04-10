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Santos Laguna lanza la edición 13 de Guerretón, una iniciativa de responsabilidad social por el Día del Niño

Alejandro Irrargori en el evento l CORTESÍA
Jorge Armando Hernández 14:24 - 10 abril 2026
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Con motivo del Día del Niño, Santos Laguna presenta nuevamente el Guerretón, una iniciativa de colecta de peluches, juguetes y demás artículos con motivo de la celebración a las infancias a finales del mes de abril.

Alejandro Irraragorri en el evento l CORTESÍA

La colecta culminará al mismo tiempo con el cierre de la campaña el día 26 de abril en el partido ante Rayados de Monterrey donde habrá una lluvia de peluches sobre el terreno de juego.

Durante las anteriores 12 ediciones se han logrado recolectar aproximadamente 121,500 peluches, juguetes y balones los cuales son repartidos y llevado a distintas organizaciones y refugios que apoyan a niños huerfanos o en situación de vulnerabilidad.

En el año 2024, el Guerretón evolucionó a implementar colectas económicas para poner ludotecas en Torreón para promover el derecho al juego y a la recreación, así como priorizar su aprendizaje en un ambiente seguro.

El evento oficial de presentación se realizó en el Auditorio Orlegui de Territorio Santos Modelo, la presentación contó con la participación de Laura Irarragorri Kalb, Presidenta de Ganar Sirviendo Alejandro Irarragorri Kalb, Presidente de Club Santos Laguna; Mariana Alvídrez, Gerente General de Ganar Sirviendo; y Silvia Martínez, representante de FRATER Laguna.

Las palabras de Irraragorri Kalb

Alejandro Irraragorri Kalb, presidente de Club Santos Laguna, destacó que el equipo lagunero representa muy bien la esencia de la campaña, con los valores ue distinguen a la organización y con el objetivo de seguir haciéndo un cambio en los niños y niñas de México.

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