Guadalajara conquista el Torneo Sub-14 de la Liga BBVA MX tras vencer a Pachuca

El Club Deportivo Guadalajara se proclamó campeón del Torneo de Fuerzas Básicas Sub-14 de la Liga MX en su edición Primavera 2026, luego de imponerse 0-3 al Pachuca en la Gran Final del certamen.

Final de torneo Sub-14 Liga MX Chivas vs Pachuca | IMAGO7

El encuentro definitivo se disputó en la cancha principal de la Federación Mexicana de Futbol, sede oficial de la competencia que se llevó a cabo del 3 al 10 de abril en Toluca, Estado de México.

Carlos Castañeda, Ángel Martínez y Mateo Ayala fueron los autores de los goles que definieron el título a favor del conjunto rojiblanco, que logró marcar diferencia en el marcador durante el partido por el campeonato.

Final Liga MX Sub-14 | IMAGO7

Camino al título del Guadalajara en el Sub-14

El equipo dirigido por Joaquín Moreno tuvo un inicio de torneo con resultados que incluyeron un empate sin anotaciones ante Pachuca y una derrota frente a Santos Laguna en la Fase Regular.Sin embargo, una victoria ante Atlético La Paz en el cierre de dicha fase le permitió avanzar a las rondas finales, donde comenzó su recorrido en eliminación directa.

En Octavos de Final superó a Querétaro, posteriormente venció a Pumas UNAM en Cuartos de Final y consiguió su pase al duelo por el título tras derrotar a Rayados de Monterrey en Semifinales.

Celebración de Chivas Sub-14 en la Final de la Liga MX | IMAGO7

¿Cómo se disputó el Torneo de Fuerzas Básicas Sub-14?

El certamen Sub-14 representa el primer nivel en las competencias de Fuerzas Básicas dentro de la Liga MX y en esta edición contó con la participación de 24 clubes. De ese total, 17 equipos pertenecieron a la Liga MX, cinco a la Liga BBVA Expansión y dos más acudieron como invitados para completar el formato del torneo.

Durante el desarrollo de la competencia, un total de 4 mil 917 aficionados asistieron a los encuentros, realizados a lo largo de una semana en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.