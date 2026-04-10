Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver el partido Pachuca vs Santos?

¿Dónde y cuándo ver el partido Pachuca vs Santos? l RÉCORD MX
Jorge Armando Hernández 11:26 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En RÉCORD te contamos donde puedes ver el partido entre Tuzos y Guerreros correspondiente a la Jornada 14

Pachuca recibe en el Estadio Hidalgo a Santos Laguna en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. A solo tres fecha de cerrar la fase regular del torneo, los de Torreón quieren cerrar bien el torneo pese a los malos resultados que han arrastrado desde el inicio.

Salomón Rondón celebra gol ante Cruz Azul l MEXSPORT

Santos Laguna ha sido al momento el peor equipo del Clausura 2026, permaneciendo en el fondo de la tabla y ganando solamente dos partidos ganados, tres empatados y ocho perdidos, una de las peores marcas del equipo lagunera en la era de los Irraragorri.

Por el contrario, el equipo de la Bella Aeroza, permanece en puestos de Liguilla directa en el cuarto lugar, siendo uno de los equipos más fuertes del actual torneo, solamente superado por Cruz Azul y Chivas.

Los Tuzos llegan en gran momento anímico y de nivel tras vencer 2-1 a Cruz Azul la semana pasada, el resultado llega justo cuando La Máquina atraviesa una baja en juego, lo que esta misma semana resaltó en su derrota ante LAFC.

El equipo de la Comarca Lagunera visitó el Estadio Ciudad de los Deportes y le empató a un gol al América en la recta final del partido, con lo que por lo menos no perdió ante el tricampeón.

¿Dónde y cuándo ver el partido Pachuca vs Santos? Fecha, Hora y Canal
Salomón Rondón queriendo quitar un balón l MEXSPORT

  • Lugar: Estadio Hidalgo

  • Fecha: 11 de abril de 2026

  • Hora: 19:00 pm tiempo de México

  • Canal: TUDN, Canal 5, Azteca 7, Vix

Lo Último
14:15 Zapopan desplegará escuadrón de drones de cara a la Copa del Mundo
14:11 ¿Por qué desapareció Frutinovelas de TikTok tras volverse viral?
13:53 Dos victorias de Chivas en las últimas 10 visitas al Volcán
13:19 ¡Oficial! No habrá estacionamiento para el América vs Cruz Azul: Así será el acceso al Estadio Banorte
13:00 Tokischa desata escándalo en España por fotos semidesnuda en iglesia: alistan su castigo
12:43 Bombazo en Milan: Lewandowski levanta la mano para llegar al cuadro rossonero y pone en aprietos a Santi Giménez
12:11 Endrick, ex del Real Madrid, anunció a sus 19 años que está esperando un bebé junto a su esposa Gabriely Miranda
12:06 Rodrigo Huescas realizó sus primeros entrenamientos en cancha tras lesión
12:06 ¿Vendes micheladas y azulitos en tu patio? Podrías perder tu casa
12:04 Selección Mexicana es un hospital; esta es la lista de lesionados en el tercer ciclo de Javier Aguirre