Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver el partido Pachuca vs Santos?

Pachuca recibe en el Estadio Hidalgo a Santos Laguna en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. A solo tres fecha de cerrar la fase regular del torneo, los de Torreón quieren cerrar bien el torneo pese a los malos resultados que han arrastrado desde el inicio.

Salomón Rondón celebra gol ante Cruz Azul l MEXSPORT

Santos Laguna ha sido al momento el peor equipo del Clausura 2026, permaneciendo en el fondo de la tabla y ganando solamente dos partidos ganados, tres empatados y ocho perdidos, una de las peores marcas del equipo lagunera en la era de los Irraragorri.

Por el contrario, el equipo de la Bella Aeroza, permanece en puestos de Liguilla directa en el cuarto lugar, siendo uno de los equipos más fuertes del actual torneo, solamente superado por Cruz Azul y Chivas.

Los Tuzos llegan en gran momento anímico y de nivel tras vencer 2-1 a Cruz Azul la semana pasada, el resultado llega justo cuando La Máquina atraviesa una baja en juego, lo que esta misma semana resaltó en su derrota ante LAFC.

El equipo de la Comarca Lagunera visitó el Estadio Ciudad de los Deportes y le empató a un gol al América en la recta final del partido, con lo que por lo menos no perdió ante el tricampeón.

¿Dónde y cuándo ver el partido Pachuca vs Santos? Fecha, Hora y Canal

Salomón Rondón queriendo quitar un balón l MEXSPORT