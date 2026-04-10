Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Querétaro vs Necaxa?

Gallos Blancos de Querétaro recibe en el Estadio Corregidora a Necaxa en la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX, quienes llegan con ansia de sumar puntos para afianzarse firmemente en zona de Liguilla. Los queretanos buscan salir del fondo de la tabla.

Querétaro jugando ante Juárez l MEXSPORT

Se agotan los últimos pases a Liguilla y Necaxa de la mano de Martín Varini sabe que debe de ganarse los tres puntos como visitante para asegurar el lugar, solo quedan tres fechas de la fase regular y en este Clausura 2026 no habrá repechaje debido a la falta de tiempo por el Mundial.

Necaxa busca amarrar el pase a los Cuartos de Final de Liga MX y seguir avanzando en el torneo mexicano, los rayos se encuentran en la posición nueve de la clasificación, por lo que una victoria y combinación de resultados los pueden meter a las Fases Finales.

Necaxa jugando ante Mazatlán l MEXSPORT

Los Gallos Blancos de Querétaro buscan desesperadamente sumar puntos para salir del fondo de la tabla. El equipo de La Corregidora no ha logrado levantar en el torneo y está muy lejos de clasificarse a La Fiesta Grande del futbol mexicano.

Querétaro anota ante Juárez l MEXSPORT

Los dirigidos por el chileno Esteban 'Chino' González se encuentran en la posición 16 con apenas 12 puntos de 42 posibles, su última victoria sorprendente fue ant Toluca, el actual campeón, con 1-0 en el marcador, de ahí han derivado empates contra Juárez y derrota ante Xolos de Tijuana.

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